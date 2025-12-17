menu sito
Maculopatia Senile: consulti gratuiti all’Ospedale Miulli

ACQUAVIVA DELLE FONTI – La Maculopatia Senile, o degenerazione maculare legata all’età (DMLE), è una patologia in costante aumento, destinata a crescere in impatto nei Paesi con popolazione anziana. Per contrastare l’evoluzione di questa malattia che compromette la visione centrale, l’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti ha attivato un servizio fondamentale: consulti oculistici gratuiti di monitoraggio.L’iniziativa è destinata specificamente ai pazienti over 60 con sospetta o accertata Maculopatia Senile. L’obiettivo è duplice: promuovere la diagnosi precoce, essenziale per rallentare l’evoluzione della malattia, e garantire l’accesso immediato alle terapie più innovative per migliorare la qualità della visione.

Progetto Maculopatia: Percorsi di Cura all’Ospedale Miulli

La Maculopatia Senile è una malattia che colpisce la macula, la zona centrale della retina cruciale per la visione nitida e dettagliata – indispensabile per leggere o riconoscere i volti.Attraverso il Progetto Maculopatia, i pazienti che rientrano nel target possono inviare la propria documentazione clinica per una valutazione specialistica. I casi ritenuti idonei verranno inseriti in percorsi di approfondimento e trattamento personalizzati. L’équipe del Centro Oculistico dell’Ospedale Miulli, diretta dal Prof. Alfonso Savastano, assicura monitoraggio e continuità lungo tutto il cammino terapeutico.

Terapie all’avanguardia contro la maculopatia senile

L’eccellenza del servizio offerto dall’Ospedale Miulli risiede nell’accesso a soluzioni terapeutiche di ultima generazione contro la Maculopatia Senile: 

  • mini telescopi intraoculari, indicati per i casi più avanzati e severi: l’impianto di questi dispositivi può migliorare significativamente la visione centrale;
  • iniezioni Anti-VEGF per le forme di maculopatia umida, efficaci nel ridurre la progressione della patologia;
  • sperimentazione clinica: per i casi selezionati, è anche possibile essere inseriti in programmi di sperimentazione che prevedono interventi chirurgici innovativi.

Sebbene una cura definitiva per le forme avanzate non sia ancora disponibile, intervenire tempestivamente è essenziale: la medicina oggi dispone di strumenti efficaci per rallentare la progressione della patologia e offrire un significativo miglioramento della funzionalità visiva. I sintomi iniziali – come la difficoltà nella messa a fuoco centrale o la distorsione delle immagini – devono rappresentare un campanello d’allarme da non ignorare.

Maculopatia Senile: come richiedere il consulto gratuito (Over 60)

I pazienti over 60 che sospettano o sono affetti da Maculopatia Senile possono richiedere il consulto gratuito presso l’Ospedale Miulli inviando una mail all’indirizzo: progettomaculopatia@miulli.it con oggetto “Progetto Maculopatia” e inserendo nella mail le seguenti informazioni: 

  • nome e cognome;
  • data di nascita;
  • eventuale diagnosi; 
  • se hai eseguito intervento di cataratta? (Sì/No);
  • se hai mai eseguito iniezioni intravitreali? (Sì/No) e, se la risposta è sì, la data dell’ultima iniezione;
  • eventuali note aggiuntive utili.

