Ospedale Miulli: nuovo microscopio 3D per curare la maculopatia

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Un’innovazione che cambia la chirurgia oftalmica. L’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, si conferma un punto di riferimento nella sanità pugliese grazie all’introduzione di un microscopio 3D maculopatia di ultima generazione per la cura di questa malattia. Questo dispositivo tecnologicamente avanzato consente interventi di altissima precisione, permettendo ai chirurghi di operare con una visione tridimensionale delle strutture oculari grazie a monitor 8K e occhiali 3D. La nuova tecnologia non solo migliora la qualità dell’intervento, ma ha anche un grande valore didattico: la visione condivisa consente ai professionisti in formazione di apprendere in modo immersivo ed efficace, seguendo ogni fase della procedura in tempo reale.

Che cos’è la maculopatia e perché è importante curarla

La maculopatia colpisce la macula, parte centrale della retina, compromettendo la visione nitida e causando sintomi gravi come visione offuscata, perdita della visione centrale e difficoltà a leggere o riconoscere i volti. Le forme più diffuse sono quelle senili: atrofiche e essudative. Se i progressi farmacologici hanno migliorato le opzioni terapeutiche, è proprio la chirurgia ad alta precisione, oggi supportata dal microscopio 3D maculopatia, a rappresentare una vera frontiera nei casi più avanzati. La prevenzione resta fondamentale, con controlli periodici e integrazione alimentare per i soggetti a rischio.

Formazione specialistica: un corso chirurgico 3D all’ospedale Miulli

Oggi e domani, l’U.O.C. di Oculistica dell’ospedale Miulli ospiterà un corso chirurgico in 3D altamente specialistico, diretto dal Prof. Alfonso Savastano. Rivolto a medici oftalmologi, il corso prevede sessioni pratiche e teoriche, live surgery e discussione di casi clinici riguardanti chirurgia del polo posteriore, afachia e vitrectomia. Un’opportunità unica per i professionisti del settore di aggiornarsi sulle tecniche più innovative e approfondire la gestione integrata del paziente, dalla diagnosi al post-operatorio. L’ospedale Miulli si conferma così non solo centro d’eccellenza clinica, ma anche luogo di formazione e innovazione medica.