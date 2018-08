Libri nel Borgo Antico, viaggio nella letteratura al via oggi a Bisceglie

All’ombra delle Torri Normanne, a largo Castello, nella splendida cornice della città di Bisceglie, si terrà l’attesissimo evento “Libri nel Borgo Antico”, con una serie di volti della televisione, voci della radio, firme del mondo del giornalismo, importanti personalità a livello scientifico e autori di best seller.

I tre giorni di programma

La rassegna partirà oggi alle 19:15 con un viaggio nella storia della radio, a cura di Savino Zaba, per poi proseguire con un’accurata panoramica sulla situazione economica italiana analizzata nel libro di Carlo Cottarelli. Pierluigi Pardo, direttamente da Tiki Taka, racconterà del suo ultimo libro intitolato “Lo stretto necessario”. Non poteva mancare, nella prima serata di Libri nel Borgo Antico, il più celebre romanziere di Puglia, Gianrico Carofiglio.

Vittorio Sgarbi guiderà gli spettatori in un viaggio tra le migliori opere d’arte italiane, la serata sarà chiusa invece da Giuseppe Cruciani, per affrontare una polemica per quanto concerne le nuove scelte alimentari, già discussa nel suo programma radiofonico “La zanzara”.

Domani, sabato 25 agosto si proseguirà tra riflessioni spirituali e divulgazione scientifica, con “L’utilità della dieta nella prevenzione e cura del cancro” a cura del dottor Antonio Moschetta con Mimmo Casillo. Alle 20 la parola passerà alla poesia di Davide Rondoni che presenterà “L’allodola e il fuoco. Le 50 poesie che accendono la vita”, seguirà l’intervento di Stefano Petrocchi, autore di “ La polveriera” e del direttore della Fondazione Bellonci, che organizza il premio strega.

A partire dalle 21:30 interverrà il vescovo monsignor Leonardo D’Ascenzio, della Diocesi di Barletta-Andria-Trani. Paolo Brosio penultimo ad intervenire racconterà il suo libro intitolato “Il Papa e Medjugorje”. La seconda serata d’incontri sarà chiusa dal geologo e conduttore televisivo Mario Tozzi con il libro intitolato “L’Italia intatta”.

Domenica 26 agosto si partirà con Adrian Fartade, divulgatore scientifico giovane e brillante che parlerà con un linguaggio semplice e preciso delle più importanti scoperte astronomiche in “A piedi nudi su Marte”. I soldi sono tutto è invece una storia sulle più spregiudicate speculazioni finanziarie, romanzo di Fabio Calenda presentato domenica. Paolo Mieli interverrà alle 21:30 parlando del suo libro “Caos italiano, alle radici del nostro disastro”. Attesissima Helena Janeczek, vincitrice del premio Strega che parlerà del suo “La ragazza con la Leica” alle 22:15. Marcello Veneziani chiude l’edizione di Libri nel borgo antico alle 23 parlando di “68 tesi sul ‘68”.