Gli scatti di scena di Mirco Magliocca in mostra a Barletta

BARLETTA – Giovedì scorso è stata inaugurata presso la Pinacoteca De Nittis di Palazzo della Marra la mostra “Scatti di Scena. Quando l’arte fotografica incontra il palcoscenico” e sarà visitabile gratuitamente fino al 30 settembre. Si tratta di un’esposizione di venti foto firmate dal fotografo internazionale Mirco Magliocca. La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Barletta, si prefigge di mostrare come l’arte teatrale possa essere immortalata e interpretata attraverso l’obiettivo, creando un racconto visivo che va oltre il semplice documentario.

Mirco Magliocca: quando la fotografia incontra il palcoscenico

Scatti di Scena offre un’esperienza sensoriale e visiva in cui il gesto dell’attore, la tensione del corpo e l’eco di una nota si fissano in un’immagine che cattura l’essenza di uno spettacolo. Le fotografie di Magliocca non si limitano a raccontare una scena, ma svelano l’anima più profonda del teatro. Come sottolineato dallo stesso artista, ciò che lo ispira è la musica, un elemento che guida il suo flusso creativo e gli permette di cogliere momenti unici e irripetibili. Tra le opere esposte, si distinguono Rusalka, vincitrice di un prestigioso premio internazionale, e La passione secondo San Giovanni, che dimostrano il talento e la sensibilità del fotografo Mirco Magliocca.

Mirco Magliocca: un omaggio a Barletta e a De Nittis

La scelta di ospitare la mostra a Barletta, nelle sale di Palazzo della Marra, non è casuale: essa crea un dialogo ideale tra due artisti barlettani, sebbene di epoche e linguaggi diversi. Da una parte, l’impressionismo di Giuseppe De Nittis, a cui è dedicata la Pinacoteca cittadina, che ha immortalato la vita vibrante del suo tempo; dall’altra, la fotografia di scena di Mirco Magliocca, che porta l’osservatore sul palcoscenico contemporaneo. Un’affinità poetica che, come ha sottolineato la curatrice Angela Vitrani, celebra la comune urgenza di cogliere l’attimo. Magliocca ha voluto rendere un tributo speciale alla sua città natale includendo nell’esposizione tre scatti che ne raccontano l’identità: La Disputa, ispirata alla celebre Disfida di Barletta; Il Trabucco, simbolo della tradizione marinara, e Il Teatro Curci, cuore pulsante della vita culturale.

Scatti di Scena | Informazioni utili per la visita della mostra a Barletta

Scatti di Scena è un invito alla meraviglia, un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro, della fotografia e della bellezza. Sarà visitabile a Palazzo della Marra fino a lunedì 30 settembre. L’ingresso è libero e gli orari di apertura sono dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Barletta o contattare l’indirizzo email dedicato.

Scarica qui la locandina ufficiale della mostra.