Heritage Wine Fest riprende domani sera a Manfredonia tra vino e castelli

MANFREDONIA – Dopo il successo del weekend di apertura nel borgo storico di Termoli, dove il festival ha preso il via il 4 e 5 luglio con Masterclass e degustazioni tra le vie del centro, Heritage Wine Fest si prepara a incantare un’altra perla del Sud: Manfredonia, che domani ospiterà la seconda tappa dell’edizione venerdì 11 luglio. L’evento si svolgerà in una cornice affascinante e carica di storia: il Fossato del Castello Svevo-Angioino, simbolo della città sipontina, pronto ad accogliere appassionati di vino, musica e cultura in una serata tutta da vivere.

Una serata di sapori e cultura: Masterclass e degustazioni

Il programma di degustazioni Manfredonia inizierà alle ore 19:00 nel Chiostro di San Domenico, con la Masterclass “Bollicine Eroiche”, un viaggio sensoriale condotto da sommelier esperti alla scoperta di tre etichette d’eccellenza provenienti da Piemonte, Liguria e Marche. A partire dalle 20:30, l’atmosfera si sposterà nel fossato del Castello, dove oltre trenta etichette saranno proposte ai visitatori da sommelier e produttori provenienti da sei regioni del Sud Italia: Puglia, Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata e Sicilia. Ogni assaggio sarà un invito alla scoperta dei territori, delle varietà autoctone e delle storie che ogni vino porta con sé.

Heritage Wine Fest: musica, emozioni e impegno sociale

Ad accompagnare le degustazioni ci sarà la voce magnetica di Carolina Bandeira, cantante, performer e attivista brasiliana, che con la sua musica porterà atmosfere coinvolgenti e suggestive. Heritage Wine Fest non è solo festa del gusto, ma anche progetto di valorizzazione sociale: anche quest’anno si rinnova la partnership con il Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli”, a cui sarà devoluta una parte del ricavato. Inoltre, le eccedenze alimentari donate dalle aziende partecipanti saranno raccolte e redistribuite per combattere lo spreco e sostenere chi è in difficoltà.

Le prossime tappe del tour di Heritage Wine Fest

Dopo Manfredonia, il festival continuerà a Torremaggiore (23 luglio), San Nicandro Garganico (2 agosto), Poggio Imperiale (8 agosto), Campomarino (12 agosto), Serracapriola (17 agosto) e Bovino (24 agosto). Ogni tappa sarà un’occasione per celebrare il legame tra vino, arte, storia e territorio, in location sempre suggestive come borghi antichi, castelli e centri storici.

Scarica qui la locandina ufficiale di Heritage Wine Fest 2025.