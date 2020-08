Tutta la città di Galatone festeggia il suo compaesano Guido Caputo, l’atleta che ha conquistato la medaglia d’oro nel tiro a piattello aggiudicandosi il titolo di Campione nazionale.

Il Campionato italiano individuale e quello delle Società di Double Trap si è svolto a San Donaci, in provincia di Brindisi: si tratta di uno degli eventi italiani più importanti per quanto riguarda la disciplina sportiva del tiro a piattello. Nel corso dell’evento vengono premiati gli atleti più validi a livello nazionale

Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto

Classe 1990, Guido ha dimostrato quanto con la perseveranza e l’impegno costante possano essere raggiunti risultati degni di nota. Il sindaco del comune salentino non ha potuto esimersi dal fare i complimenti al giovane atleta congratulandosi con lui per il titolo guadagnato. “Un grandissimo risultato ottenuto con lavoro, talento e passione“, queste le parole scritte dal primo cittadino di Galatone in un post su Facebook.

Il campione era già salito sul podio del campionato nazionale lo scorso anno, conquistando la terza posizione in una gara molto intensa e sfidante. Nel corso dell’edizione 2020 Guido Caputo ha conquistato la medaglia d’oro nel double trap. La differenza principale rispetto al trap risiede nel numero dei piattelli da lanciare: nel double trap vengono lanciati due piattelli per volta.

Quello di quest’anno è sicuramente un grande traguardo per il giovane altleta che dopo anni di dedizione e passione è riuscito finalmente a mettere a segno una vittoria schiacciante. Il Salento e tutta la Puglia non possono che essere orgogliosi di lui e del talento dimostrato.