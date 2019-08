Grand Tour, format televisivo del programma Linea Verde, è pronto per accompagnare gli spettatori in un viaggio lungo le principali bellezze dell’Italia: la prima delle prime puntate, che andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21:25, vedrà Lorella Cuccarini in Puglia.

La prima puntata di Grand Tour di Linea Verde è infatti dedicata alle numerose meraviglie che la Puglia ha da offrire. Oltre alla professionalità della Cuccarini, ad illustrare i diversi luoghi del Tacco d’Italia ci saranno anche il giornalista e scrittore Angelo Mellone e Giuseppe Calabrese, in arte Peppone de La Prova del Cuoco.

Di cosa parlerà Gran Tour di Linea Verde

Nato in seguito agli ottimi ascolti del programma Linea Verde, condotto la domenica mattina da Daniela Ferolla e Federico Quaranta, il Grand Tour affronterà invece un percorso ispirato alla via Francigena.

La via Francigena del Sud

Sarà Angelo Mellone a ripercorrere la via Francigena del Sud, che verrà spiegata in maniera laica. L’avventura del giornalista partirà da Celle di San Vito e proseguirà per tutto il Tacco d’Italia, non senza emozionanti colpi di scena.

Vieste

In contemporanea, invece, la Cuccarini e il suo staff partiranno da Vieste. Gli spettatori della rete ammiraglia Rai potranno ammirare il centro storico della Perla del Gargano ed essere deliziati dalla leggenda di Pizzomunno.

Barletta

Subito dopo la visita a nord della regione, le telecamere di Gran Tour si trasferiranno nella città della Disfida (alla quale recentemente era stata dedicata una puntata di Linea Verde Life) per scoprire, in compagnia dell’attore Fabio Troiano, il teatro comunale Giuseppe Curci.

Bari

Immancabile sarà anche una visita nel capoluogo della regione. Bari Vecchia, nello specifico, sarà protagonista insieme alla signora Nunzia e alle sue orecchiette preparate rigorosamente a mano.

Ostuni e Salento

Dopo il viaggio compiuto nella città bianca, la Cuccarini e Mario Tozzi si recheranno in Salento, luogo nel quale li ha raggiunti il cantante più amato della regione, Al Bano Carrisi.

Appuntamento imperdibile, dunque, quello di questa sera con la prima puntata di Grand Tour di Linea Verde, che sarà trasmesso su Rai Uno a partire dalle 21:25.