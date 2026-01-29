Francesco Pierini di Minervino Murge: l’artigianato pugliese in Indonesia

MINERVINO MURGE – Ci sono storie che profumano di cuoio, di terra bagnata e di quel coraggio lucido che appartiene solo ai giovani capaci di guardare lontano senza mai staccare i piedi dalle proprie radici. Quella di Francesco Pierini, 28 anni, è la storia di un ritorno che si trasforma in un volo internazionale. Da Minervino Murge, il “Balcone delle Puglie”, le sue calzature fatte a mano sono pronte a sbarcare in Indonesia, portando con sé l’anima di un artigianato pugliese che non si arrende all’abbandono, ma si riscopre centro del mondo.

Francesco Pierini: un’eredità di famiglia tra profumo di cuoio e silenzi murgiani

Francesco Pierini non ha scelto semplicemente un mestiere, lo ha ereditato come un gene prezioso. Figlio e nipote d’arte, è cresciuto tra il rumore degli attrezzi e la meticolosità di chi sa che una scarpa perfetta richiede tempo, pazienza e dedizione. Nella sua bottega di Minervino, Francesco lavora spesso scalzo: un paradosso affascinante per chi le scarpe le crea, ma un gesto necessario per “sentire” il territorio. “Qui tutto è lento e autentico”, spiega con il sorriso di chi ha trovato la propria dimensione nel cuore della Murgia, tra il vento che scuote gli ulivi e il silenzio rigenerante delle nostre colline.

Il salto internazionale: quando l’artigianato pugliese incanta l’Asia

Il talento di Francesco non è passato inosservato ai grandi radar della moda internazionale. Durante eventi di prestigio come il Micam, un imprenditore indonesiano è rimasto folgorato dalle sue creazioni e dalla filosofia che le anima: non solo una calzatura, ma un pezzo di Puglia. Da qui l’invito: portare l’artigianato pugliese e il Made in Italy nel Sud-est asiatico. A marzo, Francesco volerà in Indonesia per dare il via a una collaborazione che vedrà la luce con una collezione ufficiale tra luglio e settembre. Ma non chiamatela missione commerciale: per Francesco è un atto di valorizzazione culturale, la dimostrazione che l’abilità manuale italiana è, prima di tutto, un modo di abitare il mondo.

Restare per ripartire: la “Nobile Arte” che non abbandona le radici

Nonostante le sirene dell’Oriente, il cuore di Francesco Pierini resta saldamente ancorato tra le pietre di Minervino. Mentre molti giovani sognano la fuga, lui raddoppia: la sua bottega non chiuderà, anzi, ha già in programma l’apertura di un secondo laboratorio nel borgo murgiano. Attraverso i suoi canali social Francesco racconta il “dietro le quinte” del suo lavoro, alternando le riparazioni artigianali alle passeggiate tra i pascoli. Il suo laboratorio è diventato un simbolo di resistenza culturale e di “ritorno alla lentezza”, un messaggio potentissimo per tutti quei giovani che vogliono scommettere sul proprio talento restando in Puglia.

Francesco Pierini: il Made in Italy come filosofia di vita

Il Made in Italy non è solo un’etichetta, ma un modo di vivere e la vita di Francesco ne è la prova. Un mix perfetto di lungimiranza imprenditoriale e amore viscerale per la propria terra. La sua missione in Indonesia porterà un pezzetto di Puglia tra i grattacieli di Giakarta, ricordando a tutti che la vera innovazione, oggi, sta nel saper custodire e raccontare con orgoglio la bellezza delle nostre tradizioni più antiche.