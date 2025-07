Fino al 31 agosto Salvador Dalí in mostra a Vieste tra arte e psiche

VIESTE – “Nella mente del Maestro”: Salvador Dalí in mostra a Vieste tra arte e psiche. Dall’11 luglio al 31 agosto 2025, la Community Library di Vieste ospita una mostra unica nel suo genere dedicata a Salvador Dalí, uno degli artisti più celebri e controversi del Novecento. Intitolata “Nella mente del Maestro”, l’esposizione permette ai visitatori di immergersi nel mondo surreale e complesso di Dalí, esplorando il suo rapporto con la psicanalisi e il suo modo rivoluzionario di intendere l’arte. La mostra è curata da Giuseppe Benvenuto e organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con la prestigiosa collezione Dalí Universe, da cui provengono circa settanta opere esposte nella storica sede della Community Library, all’interno dell’ex Convento di San Francesco. Tra dipinti, sculture, acquerelli, litografie, acqueforti e fotografie, si possono ammirare anche materiali storici e rari, come copertine di riviste d’epoca e poster autografati dall’artista stesso.

Salvador Dalí: un percorso tra simboli e psiche

L’esposizione si distingue per la presenza di capolavori assoluti come la serie “Tarot”, realizzata con tecniche miste che uniscono collage e acquerello, e opere iconiche come l’orologio molle della “Danza del Tempo III” o “La Lumaca e l’Angelo”, fortemente influenzata dal pensiero di Sigmund Freud. Proprio Freud è protagonista di alcune opere, come l’acquaforte “Psicoanalisi: Freud”, prova d’autore firmata a mano, che testimonia la profonda influenza della psicoanalisi sul lavoro del pittore surrealista. Questo percorso museografico permette al visitatore di avvicinarsi al metodo surrealista di Salvador Dalí, una vera e propria rivoluzione artistica che intreccia il sogno, l’inconscio e la realtà in modo innovativo e suggestivo.

Un evento che rafforza l’identità culturale di Vieste

“Nella mente del Maestro” completa un trittico di mostre che segna il 2025 culturale di Vieste, dopo quelle dedicate a Steve McCurry e Jeff Koons. Con questa esposizione dedicata a Salvador Dalì, la città pugliese si conferma sempre più come polo culturale d’eccellenza, dove arte e immaginazione si fondono per offrire esperienze uniche. La curatrice della programmazione culturale del Comune, Graziamaria Starace, definisce la Community Library non solo come luogo di conservazione, ma come un presidio permanente di cultura che genera futuro, aprendo nuove strade per la crescita artistica e sociale della comunità.

Salvador Dalí: informazioni pratiche per visitare la mostra

L’inaugurazione è prevista per venerdì 11 luglio 2025 alle ore 19:00, con la presenza del Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e dell’Assessore alla Cultura Graziamaria Starace. La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle 18:30 alle 23:30. I biglietti costano 8 euro per l’ingresso intero e 5 euro per le categorie ridotte (residenti, over 65, under 18, studenti universitari e gruppi di almeno 10 persone). L’accesso è gratuito per bambini fino a 6 anni, disabili con accompagnatore, guide turistiche e giornalisti.

Vieste come città della cultura e della consapevolezza

Il Sindaco Nobiletti evidenzia l’importanza di questa mostra non solo come attrazione turistica, ma come un’occasione per costruire una comunità consapevole, capace di dialogare con il mondo attraverso la cultura. Vieste, spiega, vuole essere “mente” più che semplice meta turistica, puntando a progetti culturali profondi e stimolanti, che coinvolgano residenti e visitatori in esperienze di crescita collettiva.

Scarica qui la locandina ufficiale della mostra.