Jeff Koons a Vieste: mostra evento alla Torre San Felice dal 14 giugno

VIESTE – Jeff Koons a Vieste: l’arte contemporanea internazionale arriva in Torre San Felice. Dal 14 giugno al 14 settembre 2025, Vieste diventa palcoscenico dell’arte contemporanea mondiale con la mostra Jeff Koons a Vieste, a cura della Galleria Deodato Arte, in collaborazione con Giuseppe Benvenuto e il Comune di Vieste. L’esposizione, ospitata nella suggestiva Torre San Felice, è un evento culturale di altissimo profilo che raccoglie 32 opere autentiche e originali dell’artista americano. L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 12 giugno alle ore 19:00, con ingresso gratuito per tutti i visitatori solo in questa giornata, alla presenza del sindaco Giuseppe Nobiletti e dell’assessore alla cultura Graziamaria Starace.

Jeff Koons a Vieste: Balloon Dog, Gazing Ball e altre icone d’arte pop

In mostra, alcune delle serie più celebri di Jeff Koons, tra cui spiccano i famosi Balloon Dog nelle versioni Blue, Orange, Magenta e Yellow. Sculture lucide, giocose ma imponenti, che trasformano un semplice palloncino in acciaio in una riflessione sul consumismo, l’infanzia e l’identità contemporanea. Accanto a esse, saranno esposti lavori su carta della serie Gazing Ball, come Gazing Ball (Perugino Madonna and Child with Four Saints), in cui Koons inserisce una sfera riflettente blu all’interno di opere classiche, coinvolgendo direttamente lo spettatore in una nuova forma di dialogo con la storia dell’arte.

Arte come esperienza immersiva

La superficie specchiante delle opere, i richiami alla spiritualità e l’iconografia pop creano un’esperienza partecipativa, dove il pubblico diventa protagonista. “Jeff Koons a Vieste – commenta l’assessora Starace – rappresenta la visione di una città coraggiosa e aperta all’eccellenza artistica internazionale.”

Una leggenda vivente

Nato nel 1955 a York, Pennsylvania, Koons è uno degli artisti più influenti al mondo. Ha esposto al MoMA, Whitney Museum, Centre Pompidou, Fondation Beyeler, e le sue opere sono tra le più riconoscibili e quotate sul mercato internazionale.

Jeff Koons a Vieste | Informazioni utili

Sede mostra: Torre San Felice – Strada Provinciale 53, Vieste.

Date: 14 giugno – 14 settembre 2025.

🕒 Orari: martedì–domenica, 10:00–13:00 / 18:00–21:00.

🎟 Biglietti: Intero €8, Ridotto €5 (residenti, over 65, under 18, studenti, gruppi min. 10). Gratuito per bambini con meno di 6 anni, guide turistiche e giornalisti con tesserino.

Scarica qui la locandina ufficiale della mostra.