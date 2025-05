Steve McCurry Cibo in mostra al Museo Archeologico di Vieste

VIESTE – Vieste ospita una delle mostre più toccanti e significative del 2025: “Steve McCurry Cibo”, in scena dal 24 maggio al 28 settembre presso il Museo Archeologico di Vieste, sul lungomare Vespucci. Un progetto che celebra il cibo come gesto universale di sopravvivenza, cultura e legame, raccontato con la sensibilità visiva del celebre fotografo americano. L’inaugurazione, prevista per venerdì 23 maggio alle 11:30, vedrà la partecipazione dell’attore Luca Argentero, fondatore di 1 Caffè Onlus e da sempre impegnato nel sociale.

Steve McCurry Cibo: 70 scatti per raccontare il cibo come vita

La mostra Steve McCurry Cibo raccoglie 70 immagini selezionate dal fotografo e dalla storica curatrice Biba Giacchetti, con la collaborazione di Peter Bottazzi, Orion57 e Giuseppe Benvenuto per il Comune di Vieste. Le fotografie offrono una narrazione potente e umanista: il cibo è pane, rifugio, gioia, dolore e resistenza. È condivisione intorno a un fuoco, una risata con un frutto tra le mani, la dignità di un pasto consumato a terra. McCurry ci conduce in mercati colorati e villaggi segnati da guerre, dove il cibo diventa memoria, conforto e speranza.

Il linguaggio universale del cibo secondo McCurry

Come sottolinea Biba Giacchetti: “In luoghi devastati da guerre o calamità, il cibo lenisce le paure e unisce le persone. Nelle foto di Steve c’è l’antica dolcezza del focolare domestico, anche nelle situazioni più estreme.” La mostra, proprio per questo, si distacca dai cliché gourmet o spettacolari e torna all’essenza: il cibo come elemento identitario e culturale, come gesto quotidiano che fonda i rapporti e tiene unite le comunità.

Orari e biglietti per Steve McCurry Cibo al Museo Archeologico di Vieste

La mostra Steve McCurry Cibo è visitabile dal martedì alla domenica con i seguenti orari:

Maggio, Giugno e Settembre: 18:00 – 22:00;

Luglio e Agosto: 18:30 – 23:30.

Biglietti:

Intero: €8,00;

Ridotto: €5,00 (under 18, over 65, gruppi di almeno 10 persone).

Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni e persone con disabilità + accompagnatore.

Vieste capitale culturale grazie a Steve McCurry Cibo

La presenza di una mostra così prestigiosa rafforza il ruolo di Vieste come polo culturale del Mediterraneo, capace di coniugare turismo e riflessione. Come dichiara il sindaco Giuseppe Nobiletti, la cultura è oggi un vero motore di sviluppo sociale, mentre l’assessora Graziamaria Starace ricorda: “Il cibo è il linguaggio che ci unisce. Ospitare Steve significa raccontare la vita, nella sua forma più autentica.”

Scarica qui la locandina della mostra.