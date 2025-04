FOGGIA – Quattro appuntamenti per celebrare la vocalità classica nella cornice storica di Palazzo Dogana, con la direzione artistica del soprano Maria Gabriella Cianci. Nasce a Foggia un nuovo prestigioso appuntamento dedicato al canto lirico: il Festival della Vocalità Classica – OPERA LIED ORATORIO, promosso dall’Associazione Musicale Bel Canto, con la direzione artistica del celebre soprano Maria Gabriella Cianci. La rassegna, che andrà in scena a maggio 2025 nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, si propone come nuovo punto di riferimento per gli amanti della musica classica in Puglia.

Il progetto, realizzato con la collaborazione della FIDAPA Foggia Capitanata e con il patrocinio della Provincia e del Comune di Foggia, intende promuovere la vocalità d’autore in tutte le sue forme, spaziando dal Barocco al Romanticismo, dal Lied tedesco alla lirica italiana dell’Ottocento.

Festival della Vocalità di Foggia: conferenza stampa il 28 aprile a Palazzo Dogana

La conferenza stampa di presentazione del Festival della Vocalità Foggia si terrà lunedì 28 aprile alle ore 10.30 nella Sala Giunta di Palazzo Dogana, alla presenza delle autorità, degli organizzatori e di alcuni dei protagonisti della rassegna. Un’occasione per illustrare i contenuti artistici e il valore culturale di questo nuovo evento, che arricchisce il calendario musicale primaverile del territorio.

Il programma: quattro concerti, quattro viaggi nella musica vocale

Il festival si articolerà in quattro concerti, tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti, che si terranno nella storica Sala del Tribunale di Palazzo Dogana:

Lunedì 5 maggio | La lirica da camera italiana dell’800 , omaggio alla tradizione del belcanto italiano.

, omaggio alla tradizione del belcanto italiano. Venerdì 16 maggio | Opera-Lied-Oratorio – Dal Barocco al Romanticismo , un viaggio tra stili e culture vocali.

, un viaggio tra stili e culture vocali. Venerdì 23 maggio | Opera-Lied-Oratorio – Dal Barocco al Verismo , ponte sonoro tra epoche e sensibilità.

, ponte sonoro tra epoche e sensibilità. Giovedì 29 maggio | Lieder und Klavierabend, serata interamente dedicata al repertorio tedesco da camera.

Un’occasione per riscoprire la bellezza della voce

Il Festival della Vocalità di Foggia nasce con l’obiettivo di rendere accessibile e coinvolgente un genere musicale spesso percepito come elitario. Attraverso l’alternanza tra repertorio lirico, cameristico e sacro, l’iniziativa punta a educare e appassionare il pubblico alla bellezza della voce come strumento narrativo ed emozionale. In un momento storico in cui la fruizione della musica si è fatta sempre più veloce e superficiale, il Festival si propone come un invito all’ascolto profondo, alla contemplazione, alla conoscenza. Un’occasione preziosa per valorizzare artisti, istituzioni e luoghi simbolici del territorio foggiano.

Scarica qui il manifesto ufficiale dell’evento!