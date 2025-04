Concerto jazz a Trani: Jazz and Classical Quartet il 27 aprile

TRANI – Domenica 27 aprile 2025, alle ore 21:00, il Palazzo delle Arti Beltrani accoglierà un concerto jazz a Trani. Uno degli eventi live più affascinanti della sua stagione artistica 2025: il Jazz and Classical Quartet, un ensemble capace di trasformare ogni brano in un viaggio tra emozione, tecnica e libertà creativa.

L’appuntamento, ospitato nella raffinata Sala G. Beltrani, promette un’esperienza musicale fuori dagli schemi, dove il rigore della musica colta incontra le sperimentazioni del jazz, fondendosi in un equilibrio sorprendente. Protagonista assoluto sarà il programma “Classicamente… jazzando”, un omaggio ai grandi maestri come Bach e Bolling, reinterpretati con personalità e sensibilità contemporanea.

Un ponte tra stili e generi: in scena il Jazz and Classical Quartet

Il Jazz and Classical Quartet – formato da Francesco Scoditti al flauto, Vito Della Valle di Pompei al pianoforte, Franco Giancaspro alla batteria e Gianni Posa al contrabbasso – nasce proprio con l’intento di esplorare l’ibridazione tra due linguaggi sonori che, pur lontani nella forma, condividono profondità e potenza espressiva.

La serata proporrà alcune delle composizioni più suggestive di Claude Bolling e Jacques Loussier, come il celebre “Baroque and Blue” o la versione jazz del “Minuetto in Sol Maggiore” di Bach, per coinvolgere sia il pubblico più esperto sia i curiosi che si avvicinano per la prima volta a questo tipo di contaminazione musicale.

Concerto Jazz a Trani: biglietti e abbonamenti per la stagione 2025

I biglietti del concerto jazz a Trani sono già disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (Via Beltrani 51, Trani) e online sul circuito Vivaticket: acquista qui. Il costo della poltrona numerata è di 15 euro, mentre per i soci partner è previsto uno sconto a 12 euro.

Per gli appassionati, Palazzo Beltrani propone anche formule di abbonamento stagionale: dall’abbonamento “A tutta Musica” ai pacchetti per concerti e teatro, con vantaggi riservati fino al 31 maggio. Tutte le info sono disponibili sul sito ufficiale del Palazzo.

Il concerto jazz a Trani si inserisce nel cartellone culturale della stagione 2025 promossa con il patrocinio della Città di Trani, della Provincia di Barletta Andria Trani, della Regione Puglia, e del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, oltre al supporto di PACT – Polo Arti Cultura Turismo e di Radio Selene come media partner.

Scarica il programma completo della stagione 2025!