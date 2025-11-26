Festa di San Martino: questo weekend vino, arte e cultura a Putignano

PUTIGNANO – Il cuore della Puglia si prepara a celebrare l’autunno e il ciclo del vino con un evento di grande richiamo. La città di Putignano ospiterà sabato 29 e domenica 30 novembre la quarta edizione della Festa di San Martino, intitolata “Ogni mosto diventa vino”. L’evento enogastronomico, realizzato dall’APS Onde Culturali, chiuderà il mese di novembre trasformando i vicoli del centro storico in un vibrante polo di degustazioni, arte, cultura e intrattenimento per tutte le età.

Dopo il successo della precedente edizione, che aveva registrato ben 10 mila persone, la Festa di San Martino torna a valorizzare l’antico borgo pugliese del Carnevale. Per la prima volta in questa edizione le attività si estenderanno anche alla domenica a pranzo, offrendo un’esperienza completa e prolungata.

La grande festa di San Martino: cantine e sapori a Putignano

Il fulcro della manifestazione sarà il vasto percorso enogastronomico, che verrà inaugurato sabato 29 novembre alle ore 18:30 presso la Sala “Francesco Mastrangelo” del Museo Civico. La Festa di San Martino vedrà la partecipazione di ben dieci cantine provenienti da tutta la Regione, tra le quali eccellenze come Colavecchio, Schola Sarmenti, Varvaglione e TerreCarsiche 1939. Le degustazioni di questi pregiati vitigni pugliesi saranno curate e servite con professionalità dai Sommelier dell’AIS Puglia – Murgia.

Ad accompagnare il vino novello, immancabili gli stand di gastronomia con una proposta food pensata per soddisfare tutti i palati, dalle specialità locali alle classiche caldarroste di stagione.

Arte, inclusione e tavola rotonda sull’enoturismo a Putignano

La Festa di San Martino a Putignano non è solo gusto, ma anche un luogo di riflessione e incontro. Il tema “Storie di vino” guiderà la proposta artistica e culturale. I vicoli del borgo ospiteranno tre suggestive installazioni di Gianluca Di Liddo, Lorena Ortells e la Fondazione Conservatorio Santa Maria degli Angeli, pronte a raccontare i temi della convivialità e della storia legati alla produzione vinicola.

Il programma culturale prevede anche una tavola rotonda dal titolo “La Puglia e l’Enoturismo”, che si terrà domenica pomeriggio presso la Biblioteca Comunale. Un momento di riflessione sulle prospettive future del turismo del vino, con la partecipazione di Pugliapromozione e l’Università LUM.

Un’attenzione speciale è riservata infine alle famiglie. In Piazza Teatro sarà allestita l’Area Kids con gonfiabili e animazione, mentre la Biblioteca Comunale ospiterà anche la Notte bianca dei bambini e il BiblioCinema | San Martino edition. Per la prima volta, la manifestazione accoglierà anche un’Area Camper dedicata.

L’appuntamento è imperdibile: sabato 29 e domenica 30 novembre, il centro storico di Putignano ti aspetta per celebrare la Festa di San Martino in grande stile.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.