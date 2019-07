I bambini ricoverati in Onco-Ematologia Pediatrica del Policlinico di Bari potranno tornare a sorridere grazie ad un’iniziativa che ha permesso loro di gustare una delle leccornie più gradite. La Festa del Gelato, infatti, ha portato la gustosa prelibatezza in reparto.

L’associazione Apleti Onlus ha deciso di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati grazie alla distribuzione di un fresco gelato. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con un gelataio di Acquaviva delle Fonti, ha visto entrare in scena, o per meglio dire in corsia, un vero e proprio carretto dei gelati, per distribuire un fresco cono ai più piccoli e ai loro genitori.

La Festa del Gelato in reparto

La Festa del Gelato, quindi, tra colori e palloncini, ha visto i bambini divertiti dallo scampanellio dell’antico carretto, per un’occasione di gioco e di spensieratezza che hanno alleviato la pesantezza delle terapie e della loro permanenza in ospedale.

Questo progetto rientra a far parte di tutte quelle iniziative promosse dalla Apleti Onlus per affiancare alle cure un percorso di miglioramento non solo della qualità della vita dei più piccoli, ma anche delle loro famiglie, sicuramente coinvolte in tutto il percorso della degenza e malattia.

Precedenti iniziative

Non è la prima volta che vengono sponsorizzate iniziative di questo tipo: prima della Festa del Gelato, infatti, sono state realizzati altri progetti come ad esempio lo sport in reparto, valorizzazione della bellezza per le adolescenti e per le mamme dei bambini ricoverati e l’ingresso in reparto dei più grandi amici dell’uomo. La Pet Therapy, infatti, ha portato in corsia alcuni cani addestrati per il supporto dei bambini durante le pesanti cure chemioterapiche.

I piccoli si sono mostrati entusiasti dell’iniziativa: l’obiettivo di alleviare le noiose e monotone giornate in ospedale è stato dunque raggiunto con successo.