Facoltà per Manager del turismo, in Salento è boom d’iscrizioni

È un grande risultato quello raggiunto dall’Università del Salento, con un boom d’iscrizioni registrato per quest’anno nella nuova laurea triennale per diventare Manager del turismo. Sono infatti 239 gli studenti per il corso attivato a settembre nel contesto della facoltà di Economia. È stato il direttore del Dipartimento di Scienze dell’economia Stefano De Rubertis ad annunciare con soddisfazione l’incremento d’immatricolazioni in ateneo, dell’11% in più e per quanto riguarda l’area economico-giuridica del 22% in più.

Il risultato di grande importanza ha seguito il trend in forte crescita per il Dipartimento di Scienze dell’Economia, con gli iscritti in aumento ogni anno rispetto a quello precedente. Già dal 2016 al 2017 infatti l’incremento registrato era più del 30%. Risultati ottenuti innanzitutto per la qualità della didattica e per la spendibilità del titolo in ogni luogo.

Vista la crescita territoriale regionale e a livello turistico si sentiva già da tempo l’esigenza di istituire un corso di laurea che formasse figure professionali con competenze specifiche nel settore. Un’offerta formativa che risponde ai bisogni del settore, sia in Puglia che nel Mezzogiorno, centrale nei programmi di ampliamento dell’offerta turistica territoriale.

Grazie a questo corso di laurea si valorizzeranno le attitudini individuali e le scelte di approfondimento degli studenti in merito alle attività opzionali, integrative e di tirocinio. Il percorso grazie ad un progetto finanziato dalla regione Puglia, metterà a disposizione della facoltà figure professionali e di gestione delle imprese in modo da offrire formazione in merito al settore del turismo, alla valorizzazione e alla sostenibilità delle risorse territoriali, di quelle naturali, archeologiche e culturali al tempo stesso. L’offerta formativa prevede un percorso triennale ed uno magistrale, il secondo che preparerà e specializzerà apposite figure professionali che possano supportare le esigenze manageriali delle imprese, dalle più piccole sino a quelle più grandi.