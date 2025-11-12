ASL Bt per la Giornata Mondiale del Diabete: visite gratuite

La lotta contro il diabete, una patologia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce “cronica, invalidante e costosa”, mobilita anche la sanità pugliese. ASL Bt scende in campo con un ricco calendario di iniziative per la Giornata Mondiale del Diabete, che ricorre ufficialmente questo venerdì, il 14 novembre. Con oltre 62 milioni di persone affette da diabete solo in Europa e più di 4 milioni in Italia, l’attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce è cruciale. Per questo motivo, ASL Bt ha organizzato eventi di Screening gratuiti e sensibilizzazione che coinvolgeranno le città di Barletta, Margherita di Savoia e Andria.

Giornata Mondiale del Diabete a Barletta: sport, gusto e prevenzione

La città di Barletta sarà il fulcro delle attività venerdì 14 in Piazza Principe Umberto.ASL Bt, in collaborazione con la LILT e la Croce Rossa Italiana, offrirà una giornata completa dedicata alla salute e al benessere. Sarà possibile sottoporsi a screening gratuiti e ricevere informazioni corrette sul diabete, sui segni predittivi e sulla gestione di questa complessa patologia cronica. Ma l’iniziativa non si ferma qui: l’evento unisce la salute alla convivialità, grazie alle attività fisiche organizzate con le associazioni locali (Barletta Sportiva, Barletta Offroad e Core), che proporranno una camminata non competitiva, una biciclettata e sessioni di pilates aperte a tutti. A concludere la mattinata, show cooking e degustazioni a cura dell’Associazione Italiana Cuochi e Pasticcieri, per dimostrare che la corretta alimentazione può essere gustosa e varia.

Scarica qui la locandina con il programma completo delle iniziative a Barletta.

Margherita di Savoia: focus specialistico

Sempre questo venerdì, con un taglio più clinico, ASL Bt, sotto la guida del Dott. Domenico Antonelli, invita la cittadinanza presso le Terme di Margherita di Savoia. Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 l’ingresso sarà libero e sarà possibile usufruire di un pacchetto di esami diagnostici gratuiti, essenziali per la prevenzione e il monitoraggio. I servizi includeranno la misurazione della pressione arteriosa, la glicemia basale e il calcolo dell’Indice di Massa Corporea (BMI). Saranno inoltre disponibili visite specialistiche gratuite, tra cui visite cardiologiche ed endocrinologiche.

Scarica qui la locandina con il programma completo delle iniziative a Margherita di Savoia.

Giornata Mondiale del Diabete ad Andria: screening diabetologico

L’impegno di ASL Bt in occasione della Giornata Mondiale del Diabete prosegue nel weekend. Domenica 16, ad Andria, in viale Crispi angolo Corso Cavour, si terrà una mattinata di screening dalle ore 8:00 alle ore 13:30, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Saranno disponibili visite diabetologiche e screening specialistici a cura dell’Ambulatorio di Diabetologia/Endocrinologia, con responsabile la Dott.ssa Eugenia Maria Genovese, e in sinergia con l’UOC di Medicina Interna dell’Ospedale Bonomo, diretta dal Dott. Salvatore Lenti. Un’occasione imperdibile per la popolazione di Andria per accedere a controlli gratuiti e ricevere consulenza qualificata.

Scarica qui la locandina con il programma completo delle iniziative ASL Bt per la Giornata Mondiale del Diabete ad Andria.