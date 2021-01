“Dinner club”, puntata del cooking show girata a Monopoli

La città di Monopoli sarà prossimamente protagonista del programma Dinner Club.

Il cooking show con lo chef Carlo Cracco e Luciana Littizzetto sarà pubblicato a breve sulla piattaforma Amazon Prime Video. In questi giorni, infatti, nel porto di Monopoli è stata avvistata la troupe, in città per effettuare alcune riprese.

Dinner club, il travelog culinario di Amazon Prime Video

Prodotto da Banijay Italia, Dinner Club è un travelog culinario che vede lo chef stellato in un viaggio lungo l’Italia dei sapori alla scoperta delle specialità gastronomiche locali. Il programma sarà disponibile in streaming su Prime Video nelle prossime settimane.

Le riprese a Monopoli si svolgeranno principalmente a bordo di un peschereccio locale, ormeggiato alla banchina del porto.

L’assessore al Turismo della città pugliese Cristian Iaia ha ringraziato la Banijay Italia e Amazon Prime Video per aver scelto Monopoli per realizzare una delle puntate del nuovo format.

La presenza di Cracco e della Littizzetto, ha poi ricordato l’assessore, è sicuramente un’ottima vetrina per Monopoli e per la sua gente, che così sarà vista e apprezzata da tutti gli abbonati della piattaforma televisiva in modalità on demand.

Sebbene non si sappia ancora quando le riprese monopolitane saranno online, c’è già un gran fermento da parte degli appassionati di cucina.

“Questo programma – aveva dichiarato Cracco durante la presentazione – ci consente di scoprire alcune delle più incredibili meraviglie gastronomiche del mondo, in un divertente viaggio insieme ad un gruppo di amici speciali. Il mio obiettivo sarà quello di trasformarli in veri e propri professionisti del gusto, in grado di realizzare una perfetta cena a tema”.