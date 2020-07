Croce Rossa Puglia dona 3 ventilatori polmonari alla ASL Bari

Non si arrestano le attestazioni di solidarietà in favore delle ASL pugliesi. Dopo la donazione della macchina in grado di curare l’ipotermia neonatale all’ospedale Fazzi di Lecce, un altro importante gesto è stato effettuato in favore della ASL di Bari.

Ventilatori polmonari, come saranno distribuiti

In questi giorni, infatti, tre ventilatori polmonari sono stati donati dalla Croce Rossa Puglia agli ospedali dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari. Se due delle apparecchiature sono portatili e saranno installate nell’Unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Corato e nell’Unità operativa di Medicina Interna dell’ospedale di Molfetta, il terzo ventilatore è fisso e sarà destinato all’Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Putignano.

Questi macchinari, come specificato, sono di importanza vitale per la gestione dei pazienti affetti da patologie respiratorie in fase acuta. Come ricordato dalla presidente del Comitato regionale Puglia della Croce Rossa Italiana, Ilaria Decimo, i ventilatori polmonari portatili saranno impiegati a supporto dei pazienti con patologie polmonari causate non solo dal contagio da coronavirus ma anche da altri agenti patogeni, motivo per il quale sono sempre indispensabili.

A commentare la generosa donazione anche il direttore generale della ASL Ba Antonio Sanguedolce, il quale ha colto l’occasione per ringraziare la Croce Rossa, ricordando di come abbia fornito un aiuto prezioso nel corso di tutta l’emergenza sanitaria, a partire dall’installazione tempestiva delle tende per il triage negli ospedali di Bari all’inizio del lockdown.

Questo ennesimo gesto di solidarietà, dunque, rappresenta il concerto sostegno a favore non solo degli operatori sanitari ma anche nei confronti dei cittadini, di cui la Croce Rossa salvaguarda la salute.