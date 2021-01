Cosa visitare in Puglia: è ora di riscoprire la bellezza

Il 2020 appena terminato è un anno che sicuramente resterà nella storia. A causa della grave e delicata questione pandemica tutt’ora in corso, infatti, in tutto il mondo si è stati privati di uno dei piaceri più grandi: viaggiare e scoprire luoghi a noi sconosciuti.

Fermo restando che la salute è sicuramente la componente più importante, con l’arrivo dei vaccini anti Covid-19 ci si augura un miglioramento della situazione. In attesa che gli spostamenti siano di nuovo consentiti in sicurezza, è arrivato il momento di pensare a pianificare il prossimo viaggio in Puglia.

Tra mare e montagna, tra colline e distese di ulivi, questa regione offre nel suo territorio un’incredibile storia tutta da conoscere: spostandosi di pochi chilometri, infatti, è possibile imbattersi in nuovi paesaggi e in tradizioni completamente differenti rispetto a quelle appena conosciute.

Fermo restando che il Tacco d’Italia andrebbe visitato e conosciuto in tutta la sua interezza, abbiamo deciso (non senza difficoltà) di segnalarvi 5 di alcuni dei posti da visitare in Puglia.

5 posti da visitare in Puglia

Gargano

Decretare una città o una litoranea più bella della altre è un’impresa possibile sul Gargano: la combinazione mare cristallino e alberi alle sue spalle è certamente un’accoppiata vincente. Che si decida di soggiornare a Vieste, Peschici, Monte Sant’Angelo o, ancora, in altri piccoli e suggestivi borghi del promontorio poco importa: ogni piccolo angolo di questo Eden terrestre sarà in grado di stupire e affascinare.

Castel del Monte

Edificato per volontà di Federico II di Svevia, il Castel del Monte è un importante esempio di architettura medievale. A forma ottagonale, questa antica fortezza è considerata come la più misteriosa dei manieri commissionati dallo Stupor Mundi.

Nelle vicinanze, inoltre, si consiglia la visita nelle ridenti città di Barletta e Trani.

Polignano a Mare

Il centro storico a strapiombo sul mare, e la vista che si gode dalla Lama Monachile rendono Polignano a Mare una tappa quasi obbligatoria per chiunque decida di visitare la Puglia.

Che dire: “Meraviglioso!”. Imperdibile, nelle vicinanze, una visita ai trulli di Alberobello.

Otranto

Lungo la costa adriatica del Salento c’è Otranto, una piccola ma graziosa cittadina affacciata sul mare. La sua posizione strategica ha fatto sì che il borgo venisse abitato fin dall’antichità, così come dimostrato dai caratteristici monumenti lì presenti, come ad esempio il castello e il duomo di origine medievale.

Taranto e il castello aragonese

Sebbene finora siano stati elencate località del versante adriatico, a non essere da meno è il tratto bagnato dal mar Ionio: oltre alle numerose mete balneari, si consiglia una visita a Taranto e il suo borgo antico.

Passeggiando tra i suoi stretti vicoli, infatti, è possibile respirarne la sua storia millenaria: basti pensare che la città dei due mari è stata abitata dai Greci, che costruirono qui l’acropoli che si ergeva sull’omonimo golfo. A concludere questo scenario affascinante c’è il castello aragonese, un’autentica chicca del territorio pugliese.

Allora?! Vi abbiamo convinti? Quali sono i vostri posti preferiti da visitare in Puglia?