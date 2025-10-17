menu sito
Corrimolfetta e Molfetta Run: per una domenica di agonismo

MOLFETTA – Questa domenica (19 ottobre) Molfetta si prepara a correre. Torna la 19ª edizione di Corrimolfetta, la classica pugliese sui 10 km che quest’anno assume un valore speciale: oltre a essere l’undicesima tappa del circuito CorriPuglia ospiterà anche il prestigioso Campionato Nazionale Aeronautica, portando sulle strade della città atleti provenienti da ogni parte d’Italia. L’evento, organizzato da ASD Free Runners Molfetta sotto l’egida dell’ACSI, è pronto a consacrare la città al podismo per un’intera mattinata.

Un tracciato veloce tra mare e centro storico

La partenza della Corrimolfetta è fissata per le ore 9:30 da Corso Dante Alighieri, all’altezza del Monumento al Marinaio. I 10 km della competizione sono disegnati per offrire ai partecipanti un meraviglioso spaccato della città, toccando palazzi storici e bellezze architettoniche.

Il tracciato, noto per essere veloce ma selettivo, è da sempre molto apprezzato dagli iscritti. L’arrivo è previsto nello stesso punto di partenza, in Corso Dante.

Non solo agonismo: i 10 anni della Molfetta Run

L’agonismo della Corrimolfetta 2025 sarà affiancato dalla Molfetta Run, la manifestazione non competitiva che celebra quest’anno il suo decimo anniversario.

La Molfetta Run offre la possibilità di correre o camminare sui 5 o 10 km, ricalcando il tracciato della prova competitiva. La partenza è in contemporanea con la gara federale, sempre alle 9:30 davanti al Monumento al Marinaio.

Corrimolfetta | Iscrizioni e Premi

Quota di partecipazione: 8 euro (senza pacco gara) o 10 euro (con pacco gara).

Il pacco gara è garantito solo per i primi 800 iscritti complessivi (competitiva e non competitiva), quota che è in via di esaurimento.

Le iscrizioni per la gara federale possono essere effettuate tramite la piattaforma Icron.

Sono previste premiazioni per i vincitori assoluti della 10 km, per i primi 5 di ogni categoria e premi speciali per i partecipanti provenienti da fuori regione. A parte, si terranno le premiazioni dedicate al Campionato Nazionale Aeronautica.

Per informazioni: Asd Free Runners Molfetta, pagina Facebook ufficiale.

Scarica qui la locandina ufficiale di Corrimolfetta.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


