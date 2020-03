Coronavirus, approvato l’utilizzo del Tocilizumab

La Giunta Regionale della Puglia ha approvato ieri l’utilizzo del medicinale per il trattamento della polmonite da coronavirus.

Il farmaco Roactemra a base del principio attivo Tocilizumab, fornito gratuitamente dalla ditta farmaceutica Roche, viene impiegato nel trattamento della polmonite da Covid-19 e, come anticipato la scorsa settimana, è ora pronto per essere utilizzato in Puglia.

Riunita in videoconferenza, la Giunta Regionale ha demandato alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci la definizione e l’approvazione, anche mediante il ricorso a riunioni da effettuarsi con modalità di video/teleconferenza di un protocollo scientifico, per il corretto impiego off-label del farmaco Tocilizumab nei pazienti affetti da polmonite interstiziale da Covid 19, con l’individuazione dei criteri di inclusione/esclusione al trattamento e delle misure emergenziali da adottarsi, da parte dei Centri individuati che si occupando di gestire gli ammalati.

Come noto, questo farmaco, è una delle possibili cure nei confronti dei pazienti affetti dal Covid-19: gli esperimenti effettuati su un gruppo selezionato di contagiati ha mostrato come il Tocilizumab abbia impedito la progressione della malattia verso altre forme più gravi.

Casi positivi di coronavirus in Puglia

In attesa che possano esserci delle notizie positive sul numero dei contagiati, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che ieri, 19 marzo, sono stati effettuati 613 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.