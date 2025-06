Circonauta Festival 2025: dal 4 luglio a Nardò tra magia, aria e futuro

NARDÒ – Dal 4 al 13 luglio 2025, il centro storico barocco di Nardò diventa palcoscenico per l’undicesima edizione del Circonauta Festival, il festival internazionale di circo contemporaneo più importante del Sud Italia. Quest’anno Circonauta sceglie l’elemento ARIA, simbolo di libertà e trasformazione, per riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente in un progetto triennale dal titolo “Ri‑pensare il pianeta”.

ARIA: trapezio volante, giocoleria e un messaggio per il futuro

Alla base del Circonauta Festival 2025, spettacoli aerei che traducono l’invisibile in pura poesia del corpo: trapezi volanti e giocoleria diventano metafora del respiro, della fragilità del pianeta e della necessità di prenderci cura della nostra casa comune. Momenti di meraviglia che si intrecciano con un forte impegno civile, trasformando il festival in un luogo di riflessione e partecipazione.

Festa di inaugurazione: arte, fotografia e comunità

Venerdì 4 luglio il clima di festa inonda il suggestivo Chiostro del Museo della Preistoria di Nardò. Di scena la mostra Circus Love di Stephanie Gengotti, curata da Marinella Mazzotta e Martina Dominici, un racconto intimo sul mondo nomade del circo. Un inizio col respiro della bellezza, quest’anno ancor più simbolicamente dedicato all’aria che ci unisce.

Circonauta Festival diffuso: spettacoli sotto le stelle

Dal 5 al 13 luglio, Nardò si trasforma in un museo a cielo aperto del circo contemporaneo, con spettacoli, laboratori, talk, derive urbane e eventi musicali che animano piazze, vicoli e spazi naturali. Le compagnie coinvolte — da Les Quat’fers en l’air a Dodge por circenses — propongono visioni mozzafiato capaci di mescolare poesia, acrobazie e teatro di comunità.

Circonauta Festival: note musicali e derive sonore

Spazio anche alla musica con “I Canti delle Sirene e dei Tritoni”: concerti all’ora dell’aperitivo tra Porto Madera, TV Color, Yuts and Culture, N.O.LA Project e Emanuela Gabrieli & Allegra Brigata. Saranno momenti di respiro sonoro, che accompagnano il pubblico dall’alba alla sera.

Air performance e dialoghi: il cuore del festival

Ogni spettacolo include un talk o una “deriva” interattiva: si potrà discutere con il clown acrobatico Anatoli Akerman, scoprire “Tundra e Peive” o partecipare a riflessioni su città, circo e ambiente. Una formula che coniuga intrattenimento e consapevolezza, trasformando ogni piazza in un luogo di incontro umano e culturale.

Circonauta Festival: accesso, abbonamenti e info utili

Entrambe le piazze centrali sono ad ingresso gratuito, mentre i concerti in Piazza Vescovato e Largo Sambiasi costano solo € 5 (ridotto € 4). Gli abbonamenti partono da € 9 per due spettacoli. Biglietteria e info presso Piazza Salandra dalle 19, biglietti a partire dalle 20.

Circo contemporaneo: un festival che respira speranza

Circonauta Festival è molto più di uno show: è un invito a respirare insieme aria nuova, a immaginare un futuro più equo, a inventare narrazioni collettive in luoghi di bellezza. Per chi ama il circo contemporaneo, la cultura ambientale e l’estate pugliese, questa è la meta da non perdere.

Scarica qui il cartellone completo del festival.