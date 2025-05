Caparezza tour 2026: date, città e biglietti del grande ritorno live

MOLFETTA – È ufficiale: Caparezza torna dal vivo con il suo tour nel 2026, a quattro anni dall’ultima tournée. Un ritorno attesissimo che segna l’unica occasione per vedere l’artista pugliese sui palchi italiani tra giugno e settembre 2026. Dopo aver annunciato di essere al lavoro su nuova musica, Caparezza sorprende tutti con la conferma del nuovo live. Il Caparezza tour 2026 promette di essere più di un semplice concerto: sarà un’esperienza, uno spettacolo totale tra musica, testi, immagini e riflessioni.

Caparezza tour 2026: oltre 20 concerti nei principali festival italiani

Le date del Caparezza tour 2026 toccheranno più di 20 città italiane, con partenza il 26 giugno da Rock in Roma e gran finale alla Reggia di Caserta il 5 settembre. Tra le tappe previste: Firenze, Bologna, Padova, Milano, Palermo, Bari e molte altre, tutte ospitate nei principali festival estivi. Ogni concerto sarà l’occasione per immergersi nel mondo creativo dell’artista, tra nuove sonorità e grandi classici.

Caparezza: satira, musica e un nuovo viaggio dal vivo

Caparezza, pioniere del rap italiano e produttore dallo stile inconfondibile, è noto per la sua straordinaria abilità di unire satira, critica sociale e giochi di parole in testi che lasciano il segno. Conosciuto per i suoi live teatrali e visionari, torna con una scaletta che mescolerà brani iconici a nuove sorprese, frutto delle sue ultime sessioni in studio. Il tour 2026 non sarà solo un ritorno, ma una vera e propria celebrazione della sua carriera e del suo pubblico.

Un’estate tra parole, musica e pura energia creativa

La vendita dei biglietti per le date concerti Caparezza tour 2026 è partita ufficialmente giovedì scorso alle ore 14 su TicketOne e su tutti i circuiti di prevendita abituali. L’organizzazione è curata da Itaca Time e Magellano Concerti. Non perdere l’occasione di vivere dal vivo l’unico tour in programma di Caparezza. Sarà un’estate di emozioni forti, riflessioni pungenti e spettacoli indimenticabili. Preparati a ballare, pensare, cantare e ridere: il Caparezza Tour 2026 è pronto a lasciare il segno.

Scarica qui la locandina ufficiale con tutte le date del tour.

