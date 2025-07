Bob Sinclar alla Praja di Gallipoli: stasera il super DJ set

GALLIPOLI – Questa sera la Praja di Gallipoli si prepara ad accogliere uno degli artisti più iconici della scena dance internazionale. Bob Sinclar, leggenda vivente della musica house, salirà sul palco per un DJ set imperdibile che promette di trasformare il club in un’esplosione di ritmo, energia e stile. Una carriera lunga oltre vent’anni, milioni di fan in tutto il mondo e un repertorio che ha segnato la storia del clubbing: Bob Sinclar non è solo un DJ, è un’icona. Dai primi successi come Gym Tonic alla celebre Love Generation, passando per brani diventati inni globali come World, Hold On e Sound of Freedom, ogni sua traccia è una festa pronta a esplodere in pista.

Ma ciò che rende Sinclar un riferimento assoluto è la sua continua evoluzione. Ha collaborato con artisti del calibro di Sean Paul, Shaggy, Jamiroquai, Madonna e Rihanna, reinventando il proprio sound senza mai perdere identità. Nel 2025, lo ritroviamo protagonista dei migliori festival d’Europa, con nuove versioni dei suoi successi e un progetto afro-house in arrivo. Il suo set alla Praja unisce passato e futuro, classici amati e nuove vibrazioni elettroniche.

Bob Sinclar: una notte di festa firmata Praja

La location non ha bisogno di presentazioni. La Praja di Gallipoli è da anni il cuore pulsante della movida salentina. Con una programmazione che unisce i big della dance ai talenti emergenti della scena urban, il club è diventato un simbolo dell’estate in Puglia. Atmosfera internazionale, pubblico appassionato, scenografie spettacolari: ogni serata è un’esperienza totale, ogni evento una festa collettiva. Stasera, con Bob Sinclar alla consolle, la Praja si conferma tempio del divertimento mediterraneo. L’artista francese porterà sul palco la sua selezione elegante e travolgente, in un mix di groove, elettronica e pura gioia sonora. Una notte pensata per ballare, per perdersi nel ritmo, per vivere l’estate pugliese nel suo spirito più autentico. L’evento è realizzato in collaborazione con Radio Norba, media partner ufficiale della stagione Praja 2025. I biglietti per la serata sono disponibili online su TicketSms.

Per chi è in Salento, è l’occasione perfetta per vivere una notte da ricordare.