Bitonto candidata come Capitale della cultura 2020, la scelta il 16 febbraio

Unica candidata tra le città pugliesi, Bitonto, in provincia di Bari, è in corsa per essere eletta Capitale della Cultura 2020, con il sondaggio aperto sino al prossimo 15 febbraio. Sono ben 10 le finaliste in concorso per il titolo che verrà assegnato il 16 febbraio, con la proclamazione a cura della commissione appositamente istituita. Nel 2016 fu Mantova la città eletta, mentre lo scorso anno il titolo è stato assegnato a Pistoia, questo 2018 invece sarà Palermo a rappresentare con le sue bellezze storiche ed artistiche la cultura italiana mentre Matera porterà il titolo di Capitale Europea della Cultura nel 2019.

Ora si attendono i risultati per la Capitale della cultura italiana nel prossimo 2020 e la prescelta tra le 10 finaliste potrà vantare un titolo gratificante oltre a ricevere un contributo di 1 milione di euro e l’esclusione delle risorse investite nella realizzazione del progetto dal vincolo del patto di stabilità. Il titolo istituito dalla legge Art Bonus, è stato creato seguendo la scia dell’ampia partecipazione di numerose realtà italiane nel processo di elezione della Capitale Europea della cultura.

Sono ben 10 quindi le finaliste che si stanno sfidando a colpi di voti e bellezza per essere elette nel 2020 come città simbolo della cultura italiana: Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso attendono con trepidazione la proclamazione che avverrà il 16 febbraio 2018. Il voto online sul sito del Touring Club Italiano ha però un valore puramente statistico, ma la scelta della commissione, come sottolineano gli addetti ai lavori, non verrà influenzata da questo giudizio.

Sono moltissimi coloro che hanno già votato, per chi non l’avesse già fatto è possibile farlo sul sito del Touring Club.