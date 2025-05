Birre di Primavera 2025: a Lecce e San Foca tra birra e musica

LECCE – Oggi si alza il sipario su Birre di Primavera 2025, giunto quest’anno alla quinta edizione. L’appuntamento, che celebra la cultura brassicola tra l’entroterra salentino e il suo mare è per oggi e domani (10 e 11 maggio), rispettivamente a Lecce (Tagghiate Urban Factory) e a San Foca (Lungomare Matteotti), per due giornate dense di profumi, sapori, dj set e grandi ospiti del mondo della birra artigianale. L’evento è organizzato da Oikos e Bluebeat Pub in collaborazione con Surf Bar.

Birrifici da tutta Italia (e da Londra) per due giornate da bere e ascoltare

Oggi si parte da Lecce: oltre dieci birrifici saranno protagonisti alla spina, tra cui il londinese Anspach & Hobday, con il birraio Jack Hobday per la prima volta in Italia. Da Varese arrivano Alberto Cataldo ed Elia Pina di 50&50, freschi vincitori del premio “Birra dell’Anno 2025”. Non mancheranno anche Enrico Ciani (Birrificio dell’Eremo di Assisi), Flaviano Brandi (Bibibir), Fulvio Nessi (Birrificio Lariano) e Donato Di Palma (Birranova). A fare gli onori di casa sarà Baff, con Piero e Massimiliano Fioretti. Accanto alla birra, lo street food di “Il Carrettino” e “La Puccia”, e una novità: uno spazio dedicato ai vini naturali, a cura di Assaggi a Sud-Est, con le cantine Natalino del Prete, Q e Floriana + Andrea.

Birre di Primavera 2025: musica, laboratori e spettacoli per tutti

A partire dalle 16:00, le danze con dj set e spettacoli. Oggi a Lecce si alterneranno Lounge Lizard, Mister Distratto (circo-teatro), Bonnie Valentine e Zorlak. Domani, invece, il festival si sposta a San Foca con la selezione musicale dei dj Postman Ultrachic e Gopher, per un mix travolgente tra beat, soul, surf, punk e northern soul. Un evento a ingresso gratuito, con calice e sacca per degustazioni disponibili a 5 euro. Una vera festa di primavera tra mare e fermentazioni. Il festival birra artigianale è pensato per tutte le età, inclusivo e accogliente, con spazi aperti alla socialità, alla cultura enogastronomica e all’incontro tra territori, saperi artigianali e nuove sonorità urbane.