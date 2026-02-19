Jova Summer Party 2026: tutti a Barletta in bici con l’Arca di Lorè

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia BAT »
BARLETTA – Preparate le scarpe comode e il cuore a mille: il 17 agosto 2026 Barletta tornerà a essere l’ombelico del mondo. Durante la presentazione del Jova Summer Party 2026 avvenuta tre giorni fa al Pala Dean Martin di Montesilvano (PE), Jovanotti ha svelato i dettagli di quello che non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio “festival della gioia” che inizierà molto prima di salire sul palco.
Contenuto
La vera chicca del Jova Summer Party 2026 riguarda il viaggio verso la Puglia. Lorenzo, da sempre amante delle due ruote, ha annunciato che lascerà l’Abruzzo subito dopo il live del 12 agosto per dirigersi verso Barletta in bicicletta. Ma non sarà solo: ad accompagnarlo ci sarà una vera e propria carovana di ex ciclisti e campioni del mondo, trasformando il tragitto adriatico in una “corsa rosa” della musica e della sostenibilità. Un modo unico per “prendere la rincorsa”, come dice lui, e sentire il battito del territorio prima di tuffarsi nell’abbraccio dei fan pugliesi.
Se pensate al solito concerto, siete fuori strada. Lorenzo ha annunciato che i cancelli si apriranno già alle 15:00, trasformando l’area del Jova Summer Party 2026 in un villaggio globale.
“Io vado a fare un po’ di concerti in giro per il mondo. Vado in posti dove non sono nessuno. Il senso è questo: vado a suonare dove non ho un pubblico. Per me è come prendere la rincorsa.”, ha raccontato Jova durante la presentazione, “perché poi, quando arriverò qui, ci sarà il grande abbraccio”. E Barletta, che ha già un legame fortissimo con l’artista dai tempi del primo Beach Party, è pronta a rispondere con un calore senza precedenti.
Dopo Montesilvano, la scelta della tappa pugliese conferma la volontà di Jovanotti di portare la musica in luoghi capaci di sprigionare energia pura. Barletta rappresenta il cuore pulsante di un bacino enorme di fan che arriveranno da ogni angolo della regione e non solo. La tappa del 17 agosto sarà il momento clou dell’estate pugliese, una “festa del cosmo” dove nessuno sarà solo. L’attesa è già altissima e, mentre Lorenzo pedalerà verso di noi con i suoi campioni, la Puglia inizia a scaldare i motori. Ci vediamo sotto il palco (o lungo la strada, se lo incrociate in bici!).
Data: 19 Feb 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.