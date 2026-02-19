Jova Summer Party 2026: tutti a Barletta in bici con l’Arca di Lorè

BARLETTA – Preparate le scarpe comode e il cuore a mille: il 17 agosto 2026 Barletta tornerà a essere l’ombelico del mondo. Durante la presentazione del Jova Summer Party 2026 avvenuta tre giorni fa al Pala Dean Martin di Montesilvano (PE), Jovanotti ha svelato i dettagli di quello che non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio “festival della gioia” che inizierà molto prima di salire sul palco.

La grande impresa: da Montesilvano a Barletta sui pedali

La vera chicca del Jova Summer Party 2026 riguarda il viaggio verso la Puglia. Lorenzo, da sempre amante delle due ruote, ha annunciato che lascerà l’Abruzzo subito dopo il live del 12 agosto per dirigersi verso Barletta in bicicletta. Ma non sarà solo: ad accompagnarlo ci sarà una vera e propria carovana di ex ciclisti e campioni del mondo, trasformando il tragitto adriatico in una “corsa rosa” della musica e della sostenibilità. Un modo unico per “prendere la rincorsa”, come dice lui, e sentire il battito del territorio prima di tuffarsi nell’abbraccio dei fan pugliesi.

Jova Summer Party 2026: un festival lungo un giorno

Se pensate al solito concerto, siete fuori strada. Lorenzo ha annunciato che i cancelli si apriranno già alle 15:00, trasformando l’area del Jova Summer Party 2026 in un villaggio globale.

Ospiti Internazionali: un livello artistico ancora più alto con musicisti da tutto il mondo.

un livello artistico ancora più alto con musicisti da tutto il mondo. Super DJ Set & Live Sessions: musica non stop dal pomeriggio fino a notte fonda.

musica non stop dal pomeriggio fino a notte fonda. L’Arca di Lorè: un concept nuovo che punta tutto sull’allegria e sul legame viscerale con il pubblico del Sud.

“Io vado a fare un po’ di concerti in giro per il mondo. Vado in posti dove non sono nessuno. Il senso è questo: vado a suonare dove non ho un pubblico. Per me è come prendere la rincorsa.”, ha raccontato Jova durante la presentazione, “perché poi, quando arriverò qui, ci sarà il grande abbraccio”. E Barletta, che ha già un legame fortissimo con l’artista dai tempi del primo Beach Party, è pronta a rispondere con un calore senza precedenti.

Jova Summer Party 2026: perché Barletta?

Dopo Montesilvano, la scelta della tappa pugliese conferma la volontà di Jovanotti di portare la musica in luoghi capaci di sprigionare energia pura. Barletta rappresenta il cuore pulsante di un bacino enorme di fan che arriveranno da ogni angolo della regione e non solo. La tappa del 17 agosto sarà il momento clou dell’estate pugliese, una “festa del cosmo” dove nessuno sarà solo. L’attesa è già altissima e, mentre Lorenzo pedalerà verso di noi con i suoi campioni, la Puglia inizia a scaldare i motori. Ci vediamo sotto il palco (o lungo la strada, se lo incrociate in bici!).