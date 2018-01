Bari, la squadra festeggia i 110 anni con una maglia celebrativa

Il Football Club Bari 1908, come in ogni grande città, è passione di gran parte dei baresi e dei pugliesi in genere. Ad un passo dal fallimento fino a poco tempo fa, attualmente sta cercando di tornare agli antichi fasti, e già quest’anno vi riesce dando grandi soddisfazioni ai suoi tifosi non solo con i risultati sul campo (attualmente 4 nella classifica di Serie B con 34 punti, a sole 5 lunghezze dalla prima) ma anche mettendo in risalto tradizioni e passioni dei suoi abitanti.

Difatti, un’accurata scelta della politica biancorossa per questa stagione è stata la sponsorship con la Birra Peroni, uno dei cui stabilimenti è sito attualmente esattamente al confine della città, lungo la superstrada, e svetta per chiunque vi passi vicino. Presente anch’essa a Bari da quasi un secolo, rappresenta una parte integrante del capoluogo pugliese, pertanto la maglia di quest’anno risulta essere un vero e proprio inno alla baresità.

Ed è con il simbolo Peroni bene impresso che la società dei galletti ha deciso di celebrare i 110 anni della società calcistica con una maglia speciale, presentandola pochi giorni fa in onore dell’anniversario della sua fondazione, il 15 gennaio 1908. Non verranno abbandonati i colori tradizionali della città e dello sponsor, il bianco ed il rosso. La divisa speciale presenta due bande verticali leggermente sulla sinistra del busto, in tinte accese ed un colletto dello stesso colore. Sarà possibile ammirarla sabato 20 gennaio alle 20:30 contro il Cesena presso la cittadina romagnola e sabato 27 gennaio alle ore 15:00 presso lo stadio San Nicola dei biancorossi.

Oltre la festa, questa sarà una vera e propria celebrazione. La società barese è una delle più longeve del calcio italiano ha resistito a momenti di crisi profonda, in molti non si sarebbero aspettati di vederla superare questo traguardo. Questo mentre lo fa accompagnata da alcuni dei protagonisti dell’identità della sua città, mostrando al centro del petto quel logo Peroni che accompagna i suoi abitanti da anni.