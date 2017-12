La nostra magnifica regione con le sue incredibili bellezze panoramiche si presta all’incanto dell’atmosfera natalizia. Ma il Natale in Puglia ha qualcosa di speciale, perchè oltre ai panorami, alla religiosità vissuta con molta devozione, al calore inevitabile di una terra accogliente, in regione il tutto è farcito dal cibo, preparato con amore dalle mamme, dalle nonne e dalle zie, in un momento di condivisione e convivialità che supera ogni confine.

Per chi torna e per chi c’è sempre stato, è impossibile non cogliere e non sentire il profumo e l’atmosfera delle festività natalizie. Tutto ha inizio dal 24 dicembre quando l’attesa e la trepidazione, soprattutto dei bambini, arrivano alle stelle, tra la curiosità di scoprire che regali si riceveranno ed il piacere di vivere finalmente qualche attimo all’insegna del relax solo in compagnia delle persone più care e più importanti. Ma in Puglia il relax non esiste, i giorni che precedono il Natale ed il 25 dicembre stesso, non c’è tempo per rilassarsi.

Una rigida suddivisione di compiti vede schiere di cuoche provette intente a preparare le ricette più tradizionali di Puglia, dal dolce al salato è impossibile contare il numero delle portate che si triplicano man mano che arrivano altri parenti; insomma si fa qualsiasi cosa per offrire ai commensali un pasto degno di essere ricordato per tutto l’anno che verrà. Pettole, panzerotti, antipasti, primi di mare e di terra, secondi vari, insalate per tutti i gusti, frutta classica, frutta secca, frutta esotica, dolci, dolcetti, pasticcini fatti in casa, fichi secchi, cartellate, torrone, calzoncelli, struffoli, sono solo alcuni dei piatti che troverete in ogni casa made in Puglia.

La tradizione ed il costume pugliese non si limitano all’imperdibile appuntamento con la Messa della vigilia e la Santa Messa del giorno di Natale, o al solo cibo; ci sono regole e suddivisioni di tempi da seguire e rispettare, per iniziare dal mattino presto con gli auguri a nonni e nonne, zii e zie, cugini e cugine, per poi proseguire con prozii, proziee, compari e commarelle, madrine e padrini e così via sino ad arrivare all’ora di pranzo. Il calore e l’accoglienza proverbiali in regione raggiungono il loro massimo picco proprio nelle giornate di festa, senza remore e senza attese, è impossibile negarsi ed inutile fingersi impossibilitati. Il calore della Puglia e dei pugliesi arriva a trovarti sempre e comunque.

E così anche noi dello Staff di Puglia.com non potevamo farvi mancare il nostro calore,

ed è per questo che con tutta la pugliesità di cui disponiamo, vi auguriamo Buon Natale e…se non ci vediamo (come direbbe un vero pugliese) buon anno nuovo!