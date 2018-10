Coordinamento associazioni animaliste: stato di emergenza randagismo

Il coordinamento interregionale delle associazioni animaliste di Puglia, Sicilia e Toscana ha chiesto lo “Stato di emergenza randagismo”. In particolare sono partite le richieste verso il Presidente del Consiglio de Ministri, ai Ministeri della Salute, dell’Ambiente e dell’Interno oltre che ai presidenti e prefetti delle regioni Puglia, Sicilia e Toscana. L’iniziativa è stata promossa dal neonato coordinamento interregionale di associazioni animaliste che si sono unite proprio per il contrasto del fenomeno del randagismo nell’ottica della prioritaria tutela del benessere animale e della corretta convivenza tra randagi e cittadini.

La nota

«I canili –come si legge nella nota inoltrata alle autorità- non sono l’adeguata soluzione a questo annoso problema, ma spesso divengono strumenti di business. La maggior parte degli animali vaganti considerati “randagi” spesso sono cani di proprietà senza microchip, spesso e volentieri provenienti da aree rurali, dato che implica il compimento di azioni molto diverse rispetto a quelle compiute sino a questo momento».

Il coordinamento

Pertanto il coordinamento interregionale richiede che si attivi il prima possibile un piano di emergenza volto ad intensificare le strategie di prevenzione, come la sterilizzazione di randagi e non solo, campagne di informazione e serrati controlli sui privati, con una particolare attenzione alle aree rurali. Si richiede inoltre l’attivazione a livello ministeriale di una Task Force randagismo per il ripristino della legalità con lo specifico compito di supervisione e controllo. I tecnici del coordinamento interregionale che coinvolge la regione Puglia, la Sicilia e la Toscana, hanno elaborato un accurato piano di intervento che può essere messo a disposizione delle autorità competenti qualora decidano di accettare la proposta.

Per informazioni:

Confederazione Associazioni Animaliste Sicilia: caa.sicilia@gmail.com

Coordinamento Associazioni Animaliste Pugliesi: animalistipugliesi@gmail.com

Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana: animalistitoscani@libero.it