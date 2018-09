Puglia: nasce il coordinamento delle Associazioni Animaliste Pugliesi

Una situazione catastrofica quella del randagismo in Puglia, in seguito alla quale numerosi animali sono spesso abbandonati a se stessi in situazioni di enorme pericolo. Così grazie alla coesione d’intenti di diverse associazioni animaliste e coordinamenti provinciali, si è giunti alla nascita di un vero e proprio coordinamento regionale delle associazioni animaliste pugliesi nominato CAAP.

Il CAAP

Il CAAP è nao in seguito alla riunione dei referenti di associazioni animaliste e coordinamenti provinciali, vista la catastrofica situazione del randagismo in regione Puglia. Così si è creato il coordinamento regionale delle associazioni animaliste pugliesi. Alla creazione di questa importantissima realtà hanno contribuito Francesca Toto, Daniela Fanelli, Pierre Luigi Trovatello, Massimiliano Vaccariello, Giusy Troiano, Ines Tripaldi, Vito Francioso e Raffaella Vergine.

Il Coordinamento si propone come missione nascente di tutelare i diritti ed il benessere degli animali, il superamento delle gabbie come risoluzione del problema randagismo canino e felino e la lotta all’illegalità oltre che a tutti i business che ruotano intorno agli animali. Il progetto è molto ambizioso e vede un coinvolgimento di ben 60 realtà tra associazioni, sezioni e delegazioni animaliste pugliesi intente a dare una svolta epocale nella gestione della piaga del randagismo in regione Puglia.

La strategia bottom up

Il progetto si basa su una strategia bottom up che, in maniera coordinata e con azioni pianificate in un tempo a breve, medio e lungo termine con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e di tutto il tessuto sociale. I coordinamenti provinciali sono aperti all’adesione delle associazioni che decideranno di condividerne le finalità. Per queste ragioni sono state costituite commissioni di lavoro in seno allo stesso coordinamento regionale in fase costitutiva in modo da poter elaborare brevemente le prime iniziative.

Inviare adesioni

Le adesioni al coordinamento possono essere inviate via email all’indirizzo: animalistipugliesi@gmail.com o tramite la pagina Facebook del coordinamento o tramite il profilo Instagram dello stesso.