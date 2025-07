Arte Antiqua 2025: antiquariato a Nardò in mostra da domani

NARDÒ – La città di Nardò si prepara ad accogliere un evento culturale inedito e raffinato: da domani, mercoledì 30 luglio, fino al 3 agosto 2025 si terrà la prima edizione di Arte Antiqua, mostra-mercato dedicata a arte, antiquariato, modernariato e collezionismo, organizzata dall’associazione Girasole. La manifestazione sarà ospitata nel Chiostro dei Carmelitani, gioiello architettonico del XVI secolo, nel cuore del centro storico neretino. Un’occasione per scoprire oggetti rari, autentici e pieni di storia, esposti da operatori specializzati, antiquari, restauratori e artigiani provenienti da ogni parte d’Italia. L’evento vuole essere anche un momento di incontro tra tradizione e contemporaneità, tra arte e memoria, all’interno di uno dei contesti urbani più affascinanti del Salento.

Arte Antiqua: un viaggio nel tempo tra bellezza e memoria

Passeggiare tra i chiostri del Carmine sarà come compiere un piccolo viaggio nel tempo: mobili antichi, quadri, ceramiche, gioielli, libri d’epoca, oggetti vintage e pezzi di design racconteranno epoche diverse, gusti estetici e storie familiari. Ogni oggetto in mostra rappresenta un frammento di passato che continua a parlare, evocando memorie e suggestioni. Il Chiostro dei Carmelitani, che fino agli anni Ottanta fu sede del mercato coperto, torna così a vivere come spazio di cultura e scoperta. L’atmosfera elegante e discreta di questa cornice renderà l’esperienza di visita ancora più coinvolgente, trasformando ogni acquisto o curiosità in un gesto di ricerca e appartenenza.

Restauratori protagonisti silenziosi di ogni rinascita

Tra i protagonisti di Arte Antiqua 2025, un ruolo centrale spetta ai restauratori, custodi pazienti di un mestiere antico quanto l’arte stessa. Le loro mani esperte restituiscono vita a cornici scolorite, mobili lesionati, pagine ingiallite e tele danneggiate, riportando alla luce dettagli e armonie che il tempo aveva nascosto. Durante la mostra-mercato di antiquariato a Nardò sarà possibile incontrare professionisti del restauro, osservare da vicino le tecniche impiegate e scoprire i segreti di un lavoro fatto di precisione, conoscenza dei materiali e amore per la storia. Per chi possiede un oggetto da recuperare o semplicemente desidera comprendere il valore nascosto dietro ogni intervento, Arte Antiqua rappresenta anche un momento di dialogo e confronto tra pubblico e addetti ai lavori. Un’occasione preziosa per scoprire non solo l’arte del passato, ma anche il sapere artigiano che permette a quella bellezza di attraversare le generazioni.

Arte Antiqua: orari, dettagli e informazioni pratiche

Arte Antiqua 2025 sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00, con ingresso gratuito. Patrocinata dall’assessorato comunale alla Cultura e all’Ambiente guidato da Giulia Puglia e dalla Consulta comunale della cultura, la rassegna si inserisce in un calendario estivo sempre più ricco per la città di Nardò. L’evento non è solo una mostra-mercato: è anche un’occasione per scoprire le meraviglie del centro storico neretino, tra scorci barocchi, palazzi nobiliari e tradizioni popolari. La vicinanza con il mare, la qualità dell’ospitalità locale e l’atmosfera autentica rendono Nardò una meta ideale per un turismo culturale e consapevole.

Scarica qui la locandina ufficiale della mostra-mercato di Nardò.