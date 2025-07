Apulia Antiqua 2025: musica antica a Monopoli dal 10 al 26 luglio

MONOPOLI – Da mercoledì 10 a domenica 26 luglio 2025 Monopoli si trasforma in un palcoscenico esclusivo per Apulia Antiqua, il festival di musica antica che propone concerti all’alba e al tramonto in luoghi suggestivi della città. Organizzato dall’associazione Sentieri Armonici con la direzione artistica di Giovanni Rota, l’evento è sostenuto dal Comune di Monopoli e dal Ministero della Cultura e porta nella città pugliese una raffinata selezione di artisti italiani e internazionali specializzati in prassi esecutiva storicamente informata.

Apulia Antiqua: un percorso sonoro tra storia e paesaggio

La musica antica a Monopoli risuonerà in scenari evocativi come il sagrato della Basilica Cattedrale, il piazzale della chiesa di San Michele in Frangesto e il chiostro di Palazzo San Martino, permettendo di ascoltare il suono autentico di strumenti originali. Tra i momenti più suggestivi di Apulia Antiqua, i concerti alle prime luci dell’alba del 12 e del 26 luglio offriranno un’esperienza immersiva unica, con brani di musica barocca e rinascimentale interpretati da formazioni di grande livello, come l’Apulia Brass Quintet e il liutista Francesco Zoccali.

Il programma dei concerti: cinque appuntamenti imperdibili

Si parte il 10 luglio alle ore 21 con l’ensemble “La banda dei venti”, che eseguirà musica dal Rinascimento al tardo Barocco, fino a domenica 20 luglio, quando l’Ensemble Dolci Accenti proporrà un recital dedicato ai grandi compositori del tardo Rinascimento e primo Barocco. Non mancano esecuzioni per flauti, violoncello, clavicembalo e strumenti a fiato, curate da interpreti di fama internazionale.

Vivere Monopoli tra musica e cultura

Monopoli, con il suo centro storico affacciato sul mare Adriatico, rappresenta la cornice ideale per questo festival. Oltre alla musica, la città offre ai visitatori la possibilità di scoprire i vicoli caratteristici, le spiagge vicine e la cucina locale, rendendo Apulia Antiqua un’occasione perfetta per unire arte e turismo culturale in Puglia.

Apulia Antiqua: informazioni pratiche

Tutti i concerti estivi di Apulia Antiqua si tengono a ingresso libero presso le location indicate. Il festival proseguirà con una seconda parte itinerante da novembre a dicembre in altre località pugliesi, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale regionale. Per maggiori dettagli e aggiornamenti visita il sito ufficiale dell’associazione Sentieri Armonici e il portale culturale del Comune di Monopoli.