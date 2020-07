Policlinico, live di Al Bano per ringraziare gli operatori sanitari

Al Bano tornerà ad omaggiare gli operatori sanitari che hanno lavorato nei reparti Covid. Dopo la sua improvvisata dello scorso aprile, il cantante di Cellino San Marco terrà oggi, venerdì 3 luglio, un concerto nell’atrio del Policlinico di Bari.

L’evento sarà in linea con i protocolli anti-Covid. Per rispettare al meglio le normative, l’esibizione di Al Bano sarà riservata a una delegazione di 200 tra medici, infermieri e operatori sanitari.

Come dichiarato dal cantante durante la conferenza stampa, “Quando la bontà chiama bisogna rispondere tutti facendo il nostro dovere di essere umani”. La sua partecipazione, per stessa ammissione di Al Bano, sarà dedicata alla vita con la V maiuscola, che ha continuato: “È una gioia ancora una volta stare con voi e per voi. Per me sarà l’occasione di esprimere quello che passa nell’animo di un essere umano. Voglio che sia una giornata da ricordare. L’umanità vince sempre”.

A partire dalle 14.30 di quest’oggi, dunque, il portone di accesso al Policlinico di piazza Giulio Cesare sarà chiuso per consentire il montaggio del palco e si potrà accederà in ospedale dall’ingresso adiacente, sempre da piazza Giulio Cesare, dell’ex pronto soccorso.

Il concerto comincerà alle ore 20. Si esibirà prima l’Orchestra metropolitana, in scaletta la sinfonia La gazza ladra di Rossini, “Casta Diva” dalla Norma di Bellini, “La calunnia” da Il Barbiere di Siviglia di Rossini, “Quel guardo il cavaliere” del Don Pasquale di Donizetti, “E lucevan le stelle” dalla Tosca di Puccini, “Habanera” della Carmen di Bizet, “Nessun dorma” dalla Turandot di Puccini. A seguire ci sarà Al Bano con la sua band.

Casi di coronavirus in Puglia

Nel frattempo la Puglia continua a registrare un trend favorevole per quanto riguarda i nuovi casi e contagiati. Nella giornata di ieri, così come stabilito dal quotidiano bollettino medico, su un totale di 2049 test nessuno è risultato positivo.

Se in regione sono attualmente positivi 109 pazienti, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.530, così suddivisi: