Al Bano inaugura la Scuola di Medicina Uniba come esempio

È stato scelto in quanto esempio di uomo della regione Puglia e del Sud per affermarsi senza abbandonare la sua terra d’origine Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco è diventato infatti un vero e proprio simbolo di eccellenze che restano nei propri territori d’origine, per combattere la fuga di cervelli che caratterizza la nostra terra. Da quanto annunciato negli scorsi giorni, sarà quindi Al Bano Carrisi l’ospite d’onore che presenzierà la cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019 della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, prevista il prossimo lunedì 1 ottobre.

La cerimonia

L’aula magna G. De Benedictis, ospitata nel plesso polifunzionale del Policlinico di Bari, vedrà, a partire dalle 15:30, la cerimonia d’inaugurazione a cui prenderanno parte il rettore dell’Università di Bari, Antonio Felice Uricchio, il presidente della Scuola di Medicina, Loreto Gesualdo, il corpo docente, gli studenti della scuola, il direttore generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Giovanni Migliore e le autorità regionali.

Al Bano come simbolo di pugliesità eccellente

Come ha dichiarato lo stesso presidente della Scuola di Medicina, Al Bano è stato scelto come presenza che possa offrire un segnale per il futuro dei giovani medici dell’Università, che si formano costantemente in questo luogo come da tradizione, veri e propri pilastri nel mondo della medicina barese a livello nazionale ed internazionale. La storia pugliese si è arricchita nel corso degli ultimi anni di importanti figure d’eccellenza, tra cui medici e specialisti che tornano in Puglia anche grazie all’attenzione particolare che la politica regionale sta dedicando a questo settore con importanti investimenti, per la salute dei cittadini e la stessa formazione dei giovani medici.

Al Bano rappresenta sicuramente un eccellente esempio di uomo del Sud che si è affermato nel mondo della canzone e dello spettacolo a livello internazionale, riuscendo comunque a non lasciare la sua terra. Grazie a lui si intende dare un importante messaggio ai futuri medici, per credere sempre in se stessi e nelle stesse potenzialità dell’università.