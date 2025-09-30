Agorà Design a Martano: questo giovedì parte il festival

MARTANO – L’attesa sta per finire: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre, il centro storico di Martano si trasformerà in un vero e proprio catalizzatore di idee con la nuova edizione di Agorà Design. La manifestazione biennale, sostenuta dal main sponsor Sprech e organizzata nel cuore della Grecìa Salentina, celebra la creatività e la circolazione di idee sui grandi temi dell’architettura, dell’innovazione e della biodiversità progettuale. Il festival, un’esperienza culturale ricca e accessibile, invita cittadini, professionisti, studenti e appassionati a riflettere sul tema “Il progetto necessario”, inteso non solo come urgenza, ma come impulso vitale per soluzioni sostenibili, inclusive e adattabili.

Il Progetto Necessario: la sfida del design

Ispirandosi alla filosofia “Less, but better” di Dieter Rams, l’edizione di quest’anno ha visto oltre 150 partecipanti confrontarsi con la ricerca di un delicato equilibrio tra necessità contemporanee e principi senza tempo del buon design. Le sale del Palazzo Baronale ospiteranno l’inaugurazione e la mostra dei progetti finalisti delle sezioni Living e Garden, in esposizione da venerdì a domenica (ore 9:00-13:00 e 16:00-21:00). Le proposte selezionate esplorano soluzioni originali che rispondono alle sfide funzionali, sociali e ambientali del nostro tempo.

Agorà Design: grandi ospiti e appuntamenti da non perdere

Agorà Design si conferma un punto di riferimento per il design e architettura in Puglia grazie alla presenza di ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Tra i nomi di spicco:

Giulio Iacchetti: l’industrial designer, tra i più noti in Italia, porterà il suo sguardo sul futuro del design venerdì 3 ottobre;

Luca Molinari: il critico e curatore terrà una lectio magistralis intitolata “Stanze – Dove la vita è accolta” nella mattinata di sabato 4;

AMDL Circle / Michele De Lucchi. Lo studio multidisciplinare racconterà come la “variabile del progettista” dia senso al costruire;

Giovanna Castiglioni, vice presidente della Fondazione Achille Castiglioni, condurrà il laboratorio “Il design è un gioco serio”, invitando a ripensare gli oggetti anonimi di uso quotidiano.

Il festival include inoltre laboratori per le scuole (Design Pills), workshop formativi per professionisti e talk come Spazi di necessità, un confronto sull’architettura come risposta alle emergenze del nostro tempo. L’intera manifestazione si chiuderà domenica 5 ottobre con la premiazione dei concorsi Agorà Design 2025 e Agorà Design Kids 2025.

Novità 2025: Agorà Design Off per la comunità

Novità di questa edizione è Agorà Design Off, che trasformerà il rinnovato Palazzo Ducale di Martano in un centro espositivo aggiuntivo. Questa sezione, promossa da Sprech, amplia l’offerta culturale e celebra il design e l’architettura come strumenti per leggere i bisogni collettivi e favorire la coesione sociale. Tra i progetti in mostra spiccano la Warka Tower di Arturo Vittori, una torre in bambù per raccogliere acqua, e Lo Spazio Morale del CNAPPC, sull’architettura come gesto solidale. Per scoprire il programma completo e conoscere tutti gli ospiti, si invita a consultare il sito ufficiale della manifestazione.