L’aeroporto di Bari Karol Woityla è aperto a tutti, anche alle mamme che allattano. È stato inaugurato in questi giorni il primo Baby Pit Stop, uno spazio resosi possibile grazie alla collaborazione tra Aeroporti di Puglia e l’UNICEF e che permetterà di fornire un servizio completo per le famiglie con bambini molto piccoli al seguito.

Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato Michele Corriero, Presidente Comitato Provinciale UNICEF di Bari e Tiziano Onesti, il Presidente di Aeroporti di Puglia.

Aeroporti aperti alle famiglie

Questo primo spazio, ha specificato Onesti, è nato proprio affinché gli scali della regione possano essere utilizzati da chiunque, anche dalle neo mamme che hanno bisogno di allattare i loro piccoli.

Questa semplice iniziativa, di grande valore sociale, permetterà di rafforzare anche i servizi degli aeroporti, aumentandone così gli standard di servizio prestati all’utenza, confermato una particolare sensibilità per le esigenze di tutti gli utenti che numerosi utilizzano gli scali.

Come ha ricordato il presidente, non è la prima volta che si pensa alla tutela dei piccoli viaggiatori e delle loro famiglie. Solamente qualche mese fa, infatti, era stato realizzato il libricino sui Trullaleri, un semplice racconto che, oltre a divertire i bambini, si è rivelato essere un modo semplice per elogiare le bellezze della regione.

Il presidente UNICEF, invece, ha riportato l’attenzione sul gesto dell’allattamento, una pratica del tutto naturale e che viene fatta da chiunque. Proprio per questo motivo l’organizzazione ha promosso la realizzazione dei Baby Pit Stop, un’area nella quale è possibile allattare e cambiare i pannolini ai piccoli, in un ambiente riservato ma al tempo stesso accogliente.

Dove si trova il Baby Pit Stop

Il Baby Pit Stop appena inaugurato nell’aeroporto di Bari si trova nell’area arrivi ed è caratterizzato da poltrona e fasciatoio.

Si sta già lavorando all’apertura di questo spazio anche nello scalo di Brindisi.