ADMO Puglia: 120 iscritti dalla Marina Militare di Taranto

TARANTO – Si rinnova e si consolida la collaborazione tra ADMO Puglia e la Marina Militare di Taranto, portando a un risultato significativo in termini di solidarietà: sono stati 120 i nuovi iscritti al Registro Donatori Midollo Osseo. Si è recentemente tenuta presso la Scuola Sottufficiali una sessione di prelievi di sangue propedeutici all’iscrizione al Registro. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli allievi in tema di donazione di midollo osseo e cellule staminali, fornendo un contributo fondamentale alla lotta contro la leucemia e altre neoplasie del sangue.

Marina Militare di Taranto: una collaborazione che cresce

Alla giornata hanno partecipato Maria Stea, presidente di ADMO Puglia, Luigi D’Amore, referente territoriale di ADMO per Grottaglie e Lorenzo Del Prete. La presidente Stea ha espresso profonda gratitudine per il successo dell’iniziativa: “Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata. Un grazie speciale ai volontari e alle sanitarie Patrizia Castellaneta e Mimma D’Amore per la professionalità e la cura. Un sentito ringraziamento va anche agli infermieri di Mariscuola e al Luogotenente Alessandro Imbriani per la sua preziosa collaborazione”. La sinergia con la Marina Militare di Taranto si sta rivelando sempre più importante e proficua: “Il numero degli iscritti cresce, e con esso cresce anche la nostra forza. Perché essere un numero, in certi contesti, può voler dire dare speranza e donare vita,” ha concluso la presidente Stea, evidenziando l’impatto etico e sociale di ogni singola iscrizione.

L’impegno trentennale di ADMO Puglia

L’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) nasce con lo scopo primario di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere le malattie del sangue attraverso il trapianto. La sede di ADMO Puglia, fondata nel 1992, da oltre trent’anni promuove la donazione di midollo osseo e Cellule Staminali Ematopoietiche (CSE) come valore umanitario universale, anonimo, gratuito e consapevole, diffondendo i valori della solidarietà e del diritto alla salute.