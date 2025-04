ABC The Alphabet of Love: arte e dialogo a Lecce

LECCE – È stato presentato ufficialmente mercoledì 16 aprile, presso l’Open Space di Lecce, il progetto ABC The Alphabet of Love, promosso da Astràgali Teatro e finanziato dal programma Creative Europe dell’Unione Europea. Un’iniziativa culturale di respiro internazionale che prende il via proprio dalla Puglia, con l’obiettivo di promuovere i valori dell’ospitalità, del dialogo e della pace attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Un progetto triennale con partner da tutta Europa e il Mediterraneo

Il progetto ABC The Alphabet of Love coinvolge importanti realtà culturali e accademiche internazionali: dal Grotowski Institute (Polonia) al Centre Culturel Aykart (Tunisia), dalla Fundación de la Danza ‘Alicia Alonso’ di Madrid alla Universidad Rey Juan Carlos (Spagna), fino al JU Muzeji i Galerije Podgorice (Montenegro) e all’AVR LAB dell’Università del Salento. Un network multiculturale che si estende dal Mediterraneo al cuore dell’Europa.

La direttrice artistica Roberta Quarta ha spiegato: “ABC è l’acronimo di Arts, Borders, Communities. Il nostro obiettivo è superare confini culturali e geografici con l’arte e il dialogo”.

ABC The Alphabet of Love: il teatro come strumento di inclusione sociale

Il progetto ABC The Alphabet of Love prevede la realizzazione di una trilogia teatrale ispirata ad Aristofane, diretta da Fabio Tolledi, che sarà messa in scena in teatri e siti archeologici di particolare valore storico. Le performance saranno affiancate da installazioni in realtà aumentata, curate dal team di ricerca dell’Università del Salento. Un esempio virtuoso di come il teatro possa coniugare innovazione tecnologica e patrimonio culturale.

Cultura e legalità: la Puglia come punto di partenza

“Questo progetto – ha commentato Viviana Matrangola, assessora alla Cultura della Regione Puglia – dimostra come la cultura possa essere strumento di pace e legalità. Un’opportunità per valorizzare i luoghi e le comunità pugliesi, coinvolgendo anche i giovani”.

Il programma, avviato a gennaio, proseguirà per tre anni e prevede laboratori internazionali, workshop per artisti e performance dal vivo in tutti i paesi coinvolti. Un progetto che parte da Lecce e guarda al mondo, con l’ambizione di costruire un nuovo “alfabeto dell’amore” attraverso il teatro e l’incontro tra le culture.