Focaccia pugliese: i migliori abbinamenti in un tripudio di gusto e bontà

La focaccia pugliese è la compagna ideale di molti piatti, per il suo sapore salato e leggero che permette di far risaltare quelli delle pietanze che l’accompagnano. Per questo a tavola capita spesso di non trovarla mai da sola, ma quasi come contorno.

Un classico accoppiamento per la focaccia è quello con le salsicce di cavallo tipiche del nord-barese, già caratterizzate da un sapore speziato, servite in grossi piatti e preparate in padella o sulla griglia, se provate con la focaccia barese, nello stesso piatto o come ripieno, creano un connubio unico. Era un piatto solitamente facile da trovare in passato nei periodi di feste nelle zone più rurali della regione, sulle tavole delle famiglie di allevatori.

Se invece si è amanti del mare è tradizione mangiare la focaccia in maniera spartana con i frutti di mare come i favolosi ricci, con le cozze e con i polpi. A Bari è ormai abitudine di ogni abitante, gustare la tipica focaccia barese sul lungomare dove diventa street food con il polpo, crudo (arrizzato) o grigliato. Il consiglio è di prepararsi tenendo da parte una fresca birra leggera che insieme al contrasto del salato del mare aiuta a creare sul palato un insieme piacevole. In passato era tipico dei pescatori del luogo pranzare con il pescato del giorno e la focaccia.

Se si subisce il fascino delle verdure e del retrogusto tipico dell’entroterra, imperdibile è la focaccia con le verdure grigliate come melanzane o peperoni. Insieme ai pomodorini tipici della focaccia le verdure creano un’accoppiata salutare e leggera, di facile preparazione ed abbastanza comune tra le tavole della regione. Il risultato sarà molto rustico, tuttavia incredibilmente gustoso.

L’insalata, accompagnata al sapore di pomodori ed olive della magica focaccia pugliese, crea un intramontabile classico della cucina italiana. La genuinità dell’insieme è emblematica ed è un connubio d’ingredienti che va sempre bene. Volendo è possibile aggiungervi a piacere maionese o salsa rosa, esaltando l’insieme.

La focaccia bianca, qualora si voglia restare leggeri, accompagna bene ogni tipo di salume senza eccezioni, dal classico prosciutto cotto alle varianti più piccanti e saporite. I derivati del latte si sposano bene con le focacce con pomodoro ed olive, dalla mozzarella ai prodotti più particolari come le scamorze affumicate.

La focaccia pugliese è una pietanza poliedrica ottima in qualsiasi momento del pasto ed è buona anche da sola. Tuttavia è insieme ad altri piatti che il suo sapore risalta ed è per questo che è stato così facile che diventasse da secoli, parte della patrimonio tradizionale culinario della regione in cui si mangia meglio al mondo.