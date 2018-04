25 aprile, condizioni meteo in Puglia, atteso clima estivo

Sarà un 25 aprile assolato quello che si prepara ad abbracciare la regione Puglia domani, nell’attesa Festa della Liberazione. A causa di una forte area di alta pressione, sarà garantito tempo sereno, stabile e libero da qualsiasi nuvola sul territorio del tacco dello Stivale in maniera relativamente uniforme. Analizzando il contesto nel dettaglio, su Daunia, Tavoliere e Adriatico settentrionale i cieli saranno totalmente sgombri da nubi o al massimo poco nuvolosi. Su Murge, Adriatico meridionale, litorale ionico e Salento più facile trovare nuvole sparse, concentrate in particolare sul mattino.

Le temperature minime saranno stabili su tutto il territorio e si aggireranno intorno i 12° C, in particolare verso l’area meridionale della regione. Massime invece in relativo aumento, con picchi di 27° C mentre si sfioreranno anche i 30° C nel tarantino. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali, molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. In particolare deboli su tutta la Puglia, moderati lungo il litorale ionico.

Sarà possibile andare con leggerezza al mare, la commistione tra venti non particolarmente forti lungo tutto il territorio e mari relativamente poco agitati rendono questo 25 aprile una giornata perfetta per godersi un tiepido sole in spiaggia e, per chiunque desideri, farsi il primo bagno. Le condizioni climatiche di questo periodo rendono la giornata ideale anche per poter effettuare al meglio ogni genere di escursione o gita di sorta, introducendo con fermezza in Puglia quello che può essere ritenuto un primo periodo estivo.

La condizione climatica di questo attuale 25 aprile rientra in una fase più ampia di bel tempo che caratterizzerà Puglia, Basilicata e Molise. Il meteo favorevole accompagnerà il territorio almeno fino alla giornata di venerdì, con picchi di temperatura anche tipicamente estiva fino ai 30° C. Possibili flessioni nel periodo immediatamente successivo, in direzione primo maggio.