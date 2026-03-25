Mostra Barocco e Neobarocco a Francavilla Fontana: partenza da record

FRANCAVILLA FONTANA – Non chiamatelo solo “borgo della provincia di Brindisi”: Francavilla Fontana si conferma un palcoscenico internazionale dove l’arte accade e incanta. La ”mostra Barocco e Neobarocco – Da Rubens a Mitoraj” ha appena iniziato il suo viaggio tra le sale del Castello Imperiali e i numeri parlano chiaro: oltre 300 presenze in soli due giorni! La Puglia ha voglia di grande bellezza.

Mostra Barocco e Neobarocco: il focus su Igor Mitoraj

Domani non sarà un giorno come gli altri. La mostra inizierà a celebrare le sue “ricorrenze d’autore” proprio in occasione della nascita di Igor Mitoraj. Al centro dell’attenzione ci sarà l’opera Ikaro cielo bianco, un encausto del 2014 che nasconde un segreto: sul retro della tela, l’artista ha lasciato tre piccoli abbozzi. Nei prossimi giorni, grazie a un apposito pannello fotografico, il pubblico potrà ammirare anche questi schizzi inediti, comprendendo appieno la visione di Mitoraj su Icaro: non un simbolo di presunzione, ma un eroe che ha avuto il coraggio di osare per la libertà.

L’encausto è una tecnica antichissima che utilizza i pigmenti miscelati alla cera d’api fusa, mantenuta liquida su piastre calde durante la pittura. Una volta stesa sul supporto, la cera si solidifica rapidamente, fissando i colori in modo indissolubile e donando all’opera un’incredibile lucentezza e resistenza al passare dei secoli.

Oltre la tela: un tuffo nel cuore barocco e nei sapori di Francavilla

Una volta varcata la soglia d’uscita del Castello Imperiali lascia che sia la curiosità a guidarvi tra i vicoli della “Città degli Imperiali”. Il viaggio continua a pochi passi, dove la maestosa Basilica Minore del Santissimo Rosario ti accoglierà con la sua cupola altissima (la più alta del Salento) che domina lo skyline cittadino. Perditi tra i palazzi signorili di Piazza Umberto I, vero salotto della città, o spingiti fino alle antiche Mura Messapiche per toccare con mano le radici millenarie di questo territorio.

Ma nessuna visita a Francavilla Fontana può dirsi completa senza un tributo al palato: prima di ripartire, fai tappa in una delle pasticcerie storiche del centro per assaggiare il celebre Mandorlaccio. Questo dolce, scrigno croccante di mandorle locali e miele, è il simbolo di una terra che sa essere, proprio come la Mostra Barocco e Neobarocco che hai appena visitato, nobile e pop allo stesso tempo.

Mostra Barocco e Neobarocco: come vivere l’esperienza

Pianificare la tua visita alla Mostra Barocco e Neobarocco allestita nelle sale del Castello Imperiali è semplicissimo. La mostra ti aspetta dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:00. Se invece preferisci il lunedì, ricorda che il Castello si svela solo a partire dalle 16:30. Il momento clou? Senza dubbio questa domenica, 29 marzo, quando saranno previste visite gratuite, con due turni speciali alle 10:30 e alle 17:30. La prenotazione è d’obbligo per non restare fuori: chiama il 327 0112818 oppure visitate il sito ufficiale di Puglia Walking Art.

Immagine di copertina: Ikaro cielo bianco (2014) di Igor Mitoraj. Encausto e acrilico su tela, 201 x 207 cm. Atelier Mitoraj, Pietrasanta (LU).