menu sito
notizie provincia brindisi
Eventi provincia BrindisiNews Brindisi

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia Brindisi » Mostra Barocco e Neobarocco a Francavilla Fontana: partenza da record

Mostra Barocco e Neobarocco a Francavilla Fontana: partenza da record

Mostra Barocco e Neobarocco a Francavilla Fontana: partenza da record

FRANCAVILLA FONTANA – Non chiamatelo solo “borgo della provincia di Brindisi”: Francavilla Fontana si conferma un palcoscenico internazionale dove l’arte accade e incanta. La ”mostra Barocco e Neobarocco – Da Rubens a Mitoraj” ha appena iniziato il suo viaggio tra le sale del Castello Imperiali e i numeri parlano chiaro: oltre 300 presenze in soli due giorni! La Puglia ha voglia di grande bellezza.

Mostra Barocco e Neobarocco: il focus su Igor Mitoraj

Domani non sarà un giorno come gli altri. La mostra inizierà a celebrare le sue “ricorrenze d’autore” proprio in occasione della nascita di Igor Mitoraj. Al centro dell’attenzione ci sarà l’opera Ikaro cielo bianco, un encausto del 2014 che nasconde un segreto: sul retro della tela, l’artista ha lasciato tre piccoli abbozzi. Nei prossimi giorni, grazie a un apposito pannello fotografico, il pubblico potrà ammirare anche questi schizzi inediti, comprendendo appieno la visione di Mitoraj su Icaro: non un simbolo di presunzione, ma un eroe che ha avuto il coraggio di osare per la libertà. 

L’encausto è una tecnica antichissima che utilizza i pigmenti miscelati alla cera d’api fusa, mantenuta liquida su piastre calde durante la pittura. Una volta stesa sul supporto, la cera si solidifica rapidamente, fissando i colori in modo indissolubile e donando all’opera un’incredibile lucentezza e resistenza al passare dei secoli.

Oltre la tela: un tuffo nel cuore barocco e nei sapori di Francavilla

Una volta varcata la soglia d’uscita del Castello Imperiali lascia che sia la curiosità a guidarvi tra i vicoli della “Città degli Imperiali”. Il viaggio continua a pochi passi, dove la maestosa Basilica Minore del Santissimo Rosario ti accoglierà con la sua cupola altissima (la più alta del Salento) che domina lo skyline cittadino. Perditi tra i palazzi signorili di Piazza Umberto I, vero salotto della città, o spingiti fino alle antiche Mura Messapiche per toccare con mano le radici millenarie di questo territorio.

Ma nessuna visita a Francavilla Fontana può dirsi completa senza un tributo al palato: prima di ripartire, fai tappa in una delle pasticcerie storiche del centro per assaggiare il celebre Mandorlaccio. Questo dolce, scrigno croccante di mandorle locali e miele, è il simbolo di una terra che sa essere, proprio come la Mostra Barocco e Neobarocco che hai appena visitato, nobile e pop allo stesso tempo.

Mostra Barocco e Neobarocco: come vivere l’esperienza

Pianificare la tua visita alla Mostra Barocco e Neobarocco allestita nelle sale del Castello Imperiali è semplicissimo. La mostra ti aspetta dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:00. Se invece preferisci il lunedì, ricorda che il Castello si svela solo a partire dalle 16:30. Il momento clou? Senza dubbio questa domenica, 29 marzo, quando saranno previste visite gratuite, con due turni speciali alle 10:30 e alle 17:30. La prenotazione è d’obbligo per non restare fuori: chiama il 327 0112818 oppure visitate il sito ufficiale di Puglia Walking Art.

Immagine di copertina: Ikaro cielo bianco (2014) di Igor Mitoraj. Encausto e acrilico su tela, 201 x 207 cm. Atelier Mitoraj, Pietrasanta (LU).

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



Eventi provincia Brindisi News Brindisi › Altre notizie interessanti

La Mostra Barocco e Neobarocco dal 21 marzo a Francavilla Fontana

La Mostra Barocco e Neobarocco dal 21 marzo a Francavilla Fontana | Puglia.com
16 Mar 2026

Lettori alla Pari: apre la biblioteca itinerante di Fasano

Lettori alla Pari: apre la biblioteca itinerante di Fasano | Puglia.com
22 Set 2025

Domani sera la Luna di Sangue all’oasi WWF di Torre Guaceto

Domani sera la Luna di Sangue all'oasi WWF di Torre Guaceto | Puglia.com
6 Set 2025

Summercanda: la via della seta arriva a Cisternino

Summercanda: la via della seta arriva a Cisternino | Puglia.com
6 Ago 2025

Mostra impressionismo Mesagne: eventi estivi in Puglia da non perdere

Mostra impressionismo Mesagne: eventi estivi in Puglia da non perdere | Puglia.com
4 Lug 2025

Terra Rossa 2025 a Ceglie Messapica: il Festival che fa fiorire le storie

Terra Rossa 2025 a Ceglie Messapica: il Festival che fa fiorire le storie | Puglia.com
2 Lug 2025




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento