Voglio tornare negli anni 90: mercoledì live show al Parco Gondar Gallipoli

GALLIPOLI – Mercoledì sera torna a Gallipoli uno degli eventi più attesi dell’estate salentina: Voglio tornare negli anni 90, il live show più grande d’Italia dedicato al decennio della dance, dei walkman e dei primi videoclip su MTV. La location non poteva che essere il Parco Gondar Gallipoli, da sempre punto di riferimento per i grandi eventi musicali all’aperto in Puglia. Dopo il grande successo della scorsa edizione, lo show promette di far rivivere emozioni, suoni e atmosfere irripetibili. In scaletta le hit di Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona, e tanti altri protagonisti della golden age del pop italiano ed europeo, mixati in una grande festa collettiva.

Voglio tornare negli anni 90: tra nostalgia e show travolgente

“Voglio tornare negli anni 90” non è solo un concerto: è una vera e propria esperienza immersiva. Dj set, ballerine, frontman e performer portano in scena uno spettacolo travolgente, ricco di effetti speciali, costumi a tema e atmosfere iconiche. Il pubblico viene coinvolto attivamente, tra cori, balli e momenti di pura nostalgia condivisa. Il format ha già conquistato migliaia di spettatori in tutta Italia, registrando sold out ovunque. A Gallipoli lo spettacolo si prepara a battere ogni record, trasformando il Parco Gondar in una macchina del tempo che riporta agli anni delle gite scolastiche, dei primi sms, del Festivalbar e delle compilation su cassetta.

Voglio tornare negli anni 90: un evento che unisce generazioni

“Voglio tornare negli anni 90” riesce nell’impresa di parlare a pubblici diversi: ai nostalgici che hanno vissuto in pieno quell’epoca e ai più giovani, affascinati dalla sua estetica pop. Dai tamagotchi ai pantaloni a zampa, tutto torna per una notte sola. La forza del format sta proprio nella sua capacità di generare connessione, ricordi e allegria collettiva. Ogni dettaglio è studiato per offrire un viaggio nel tempo coerente e sorprendente: dalle scenografie ai contenuti video, dalla scaletta ai gadget. Lo show trasforma una semplice serata musicale in un momento da ricordare.

Il Parco Gondar tra musica, arte e natura

Il Parco Gondar Gallipoli è molto più di una venue musicale. La sua ampia area verde ospita durante l’estate eventi culturali, sportivi e artistici, con spazi dedicati a street food, tattoo, relax, make-up e yoga. La location permette di vivere un’esperienza a 360°, unendo musica, socialità e lifestyle in un contesto naturale unico. Gallipoli, con la sua vibrante vita notturna e la bellezza del mare, è la cornice ideale per un evento che fonde intrattenimento e identità territoriale. Tra un concerto sotto le stelle e un tuffo nel blu, ogni momento diventa un ricordo da portare con sé. Per info e biglietti visita il sito ufficiale del parco.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.