Viva Festival 2025: svelata la line-up dell’edizione più visionaria di sempre

LOCOROTONDO – Il Viva Festival 2025 ha finalmente svelato la sua attesissima line-up, dando ufficialmente il via al conto alla rovescia per uno degli eventi musicali più iconici dell’estate italiana. Dal 1° al 3 agosto, la Valle d’Itria – con il suo epicentro a Locorotondo – si trasformerà ancora una volta in palcoscenico a cielo aperto per un’esperienza sonora immersiva, raffinata e internazionale. Il Viva! è uno dei festival musicali più famosi e innovativi d’Italia, protagonista indiscusso degli eventi estivi a Locorotondo, uno dei Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Un gioiello bianco incastonato tra le colline, i vigneti e le tradizioni della valle d’Itria.

Una fusione perfetta tra natura, musica e avanguardia

Giunto alla nona edizione, il Viva Festival 2025 si conferma un punto di riferimento per la scena elettronica europea, capace di attrarre artisti e pubblico da tutto il mondo. L’Arena Valle d’Itria ospiterà tre giornate che andranno ben oltre il semplice concerto, fondendo arte, paesaggio e sperimentazione musicale.

Viva Festival 2025 | I protagonisti: tra elettronica, soul e urban

Il 1° agosto sarà la serata dedicata alla dance e al clubbing: sul palco salirà Bonobo, leggenda della musica elettronica globale, affiancato dal misterioso Camoufly, dal talentuoso Fenoaltea, dal creativo okgiorgio e dai fratelli Parisi, noti per le loro collaborazioni internazionali e le performance dal vivo immersive.

Il 2 agosto sarà il turno delle sonorità soul, rap e r’n’b: la giovanissima Ele A, la magnetica Greentea Peng, il dj set esclusivo dei Jungle, e poi la Shablo Street Jazz Band con Tormento, Joshua Bale e Mimì, insieme al collettivo Studio Murena e alla promessa internazionale Yunè Pinku.

Un’alba indimenticabile con Christian Löffler

Il Viva Festival 2025 culminerà all’alba del 3 agosto con un set esclusivo in riva al mare firmato Christian Löffler. L’artista tedesco, maestro dell’elettronica ambient ed emozionale, accompagnerà gli spettatori nel silenzio del mattino, tra battiti lenti e visioni sonore ispirate alla natura.

Il Viva Festival 2025 è un organismo vivo

Il Viva! non è solo un evento musicale: è un ecosistema in cui il paesaggio ispira il suono, e il pubblico diventa parte di un’esperienza collettiva. Organizzato da Turné, il festival si svolge nel cuore della Valle d’Itria, celebrando il dialogo tra avanguardia e tradizione, elettronica e radici mediterranee.