Festival della Valle d’Itria 2025: al via la vendita dei biglietti online

MARTINA FRANCA – La musica torna protagonista nella splendida cornice barocca di Martina Franca, dove dal 18 luglio al 3 agosto si svolgerà la 51ª edizione del Festival della Valle d’Itria. Con la direzione artistica della compositrice Silvia Colasanti, il festival si articolerà tra opere, concerti e incontri culturali ispirati al tema “Guerre e pace”, affrontato attraverso capolavori della storia musicale e nuove prospettive artistiche.

Da martedì scorso è possibile acquistare online abbonamenti e biglietti su festivaldellavalleditria.it e vivaticket.it, per non perdere l’occasione di assistere a uno degli eventi musicali più prestigiosi d’Europa.

Un festival tra storia, musica e grandi scenari

Organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi, il Festival della Valle d’Itria trasforma ogni anno Martina Franca in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli in location d’eccezione come il maestoso palazzo Ducale, la basilica di San Martino, il chiostro di San Domenico e le suggestive masserie storiche del territorio pugliese. Quest’anno il festival propone un cartellone ricco di appuntamenti, tra opere inedite, esecuzioni rare e grandi classici, che attireranno appassionati di musica da tutto il mondo, tra i quali:

Tancredi di Gioachino Rossini, presentato con i due finali alternativi, permetterà al pubblico di scoprire entrambe le visioni dell’autore;

Owen Wingrave di Benjamin Britten, opera del 1970, sarà eseguita per la prima volta in Italia, portando sul palco un’opera di grande impatto emotivo e concettuale;

L’enfant et les sortilèges di Maurice Ravel, in una rara esecuzione a 100 anni dalla sua composizione, completerà il trittico operistico di questa edizione.

Ad arricchire il festival, concerti e incontri di altissimo livello, tra cui spicca l’attesa esecuzione della Sinfonia n. 14 di Šostakóvič, diretta dal maestro Fabio Luisi, direttore musicale del festival. Oltre venti appuntamenti animeranno il festival, con dibattiti, incontri con autori e conferenze che offriranno al pubblico una visione più ampia del tema “Guerre e pace”, attraverso il linguaggio universale della musica.

Biglietti già disponibili online

Per chi vuole assicurarsi un posto in prima fila, i biglietti festival Valle d’Itria sono già disponibili online. Il Festival della Valle d’Itria è realizzato con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Martina Franca. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera e della grande musica, in un viaggio sonoro che attraversa i secoli e dialoga con il presente.