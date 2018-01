Un 2018 in festa per Castellana Grotte ad 80 anni dalla scoperta

L’esistenza di una profonda grotta alla base di quella che era semplicemente conosciuta come Castellana era accertata da diversi anni. Già nel diciottesimo secolo alcune testimonianze riportano come degli abitanti del luogo cercarono un ingresso per poterla esplorare, senza giungere ad un risultato significativo. Ma i risultati giunsero nel 1938 grazie all’intervento dello speleologo Franco Anelli che in una serie di campagne di ricerche geologiche condotte nell’ambito del territorio delle murge, riuscì a scoprire la labirintica grotta con una serie di pertugi ed aperture.

Tra qualche giorno quindi le grotte di Castellana, simbolo della Puglia autentica compiranno 80 anni; per questo evento sono previsti numerosi festeggiamenti alla presenza di grandi personalità del panorama culturale e politico nazionale.

Gli eventi sono ancora in corso d’organizzazione ma lasceranno senza fiato tutti coloro che vorranno visitare le celebri grotte durante la celebrazione di un traguardo di tutto rispetto. Religione e festa si incontreranno nelle viscere della terra alla presenza del sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, con una rappresentazione della famiglia Anelli e molto probabilmente interverrà alle celebrazioni il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini e probabilmente lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Si avranno dati più certi nell’immediato futuro, tuttavia è facile immaginare alcuni passaggi certi come ad esempio la santa messa celebrata nella grotta in presenza delle maggiori personalità politiche della città e della famiglia Anelli, ed in seguito vi sarà una ricostruzione della celebre scoperta, con uno speleologo che si calerà nell’apertura della Grave. Si prospetta un 2018 pieno per Castellana Grotte, un passo in avanti nella definizione della sua storia e della sua unicità.