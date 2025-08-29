Tracce sul Novecento a Foggia: Picasso, Dalì e Lichtenstein

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia Foggia »
FOGGIA – Foggia si prepara ad accogliere un evento di straordinaria rilevanza culturale: Tracce sul Novecento, la mostra ideata e curata da Giuseppe Benvenuto che da lunedì 1 fino al 30 settembre 2025 porterà alla Contemporanea Galleria d’Arte di Foggia un percorso unico attraverso un secolo di arte visiva internazionale.
In esposizione ci saranno opere originali di 25 artisti che hanno segnato la storia del moderno e del contemporaneo, da Picasso a Dalí, da Warhol a Lichtenstein, da Schifano a Pomodoro, fino a Obey e Rauschemberg. Una selezione prestigiosa che intende restituire la complessità e la ricchezza del Novecento, attraversando movimenti e linguaggi che hanno rivoluzionato la percezione stessa dell’arte. La mostra non si limita a un percorso tematico su figurazione, astrazione o informale, ma costruisce un racconto trasversale che mette in dialogo personalità e linguaggi diversi, facendo emergere il filo comune di un secolo caratterizzato da trasformazioni radicali. Così le opere di Picasso dialogano con quelle di Warhol, Dalí si affianca a Lichtenstein, Schifano a Pomodoro, Rauschemberg a Obey.
Il progetto si presenta come una sorta di tavola sinottica, in cui ogni anno del secolo scorso è rappresentato da un artista e da una sua opera significativa. Il risultato è un racconto visivo che non solo illustra l’evoluzione artistica, ma restituisce la densità storica e culturale del Novecento, dalle avanguardie al pop, dal surrealismo all’arte concettuale, fino alla street art e alle contaminazioni più recenti.
La mostra Tracce sul Novecento sarà visitabile dall’1 al 30 settembre 2025, con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, presso la Contemporanea Galleria d’Arte di Giuseppe Benvenuto, in Viale Michelangelo 65 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 346 7334054.
Foggia diventa così palcoscenico internazionale di un evento che riunisce i grandi protagonisti dell’arte del Novecento in un unico spazio espositivo. Tracce sul Novecento è un invito a scoprire o riscoprire le opere che hanno segnato un’epoca, un’occasione di conoscenza e riflessione che farà vibrare la città di arte, cultura e storia.
In copertina: Hopeless (1964) di Roy Lichtenstein. Serigrafia a colori su carta. Cm 90×90.
