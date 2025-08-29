menu sito
Tracce sul Novecento a Foggia: Picasso, Dalì e Lichtenstein

FOGGIA – Foggia si prepara ad accogliere un evento di straordinaria rilevanza culturale: Tracce sul Novecento, la mostra ideata e curata da Giuseppe Benvenuto che da lunedì 1 fino al 30 settembre 2025 porterà alla Contemporanea Galleria d’Arte di Foggia un percorso unico attraverso un secolo di arte visiva internazionale.

Tracce sul Novecento: un secolo raccontato da 25 maestri

In esposizione ci saranno opere originali di 25 artisti che hanno segnato la storia del moderno e del contemporaneo, da Picasso a Dalí, da Warhol a Lichtenstein, da Schifano a Pomodoro, fino a Obey e Rauschemberg. Una selezione prestigiosa che intende restituire la complessità e la ricchezza del Novecento, attraversando movimenti e linguaggi che hanno rivoluzionato la percezione stessa dell’arte. La mostra non si limita a un percorso tematico su figurazione, astrazione o informale, ma costruisce un racconto trasversale che mette in dialogo personalità e linguaggi diversi, facendo emergere il filo comune di un secolo caratterizzato da trasformazioni radicali. Così le opere di Picasso dialogano con quelle di Warhol, Dalí si affianca a Lichtenstein, Schifano a Pomodoro, Rauschemberg a Obey.

Una tavola sinottica dal 1920 al 2000

Il progetto si presenta come una sorta di tavola sinottica, in cui ogni anno del secolo scorso è rappresentato da un artista e da una sua opera significativa. Il risultato è un racconto visivo che non solo illustra l’evoluzione artistica, ma restituisce la densità storica e culturale del Novecento, dalle avanguardie al pop, dal surrealismo all’arte concettuale, fino alla street art e alle contaminazioni più recenti.

Tracce sul Novecento | Informazioni utili

La mostra Tracce sul Novecento sarà visitabile dall’1 al 30 settembre 2025, con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, presso la Contemporanea Galleria d’Arte di Giuseppe Benvenuto, in Viale Michelangelo 65 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 346 7334054.

Un’occasione imperdibile per la città

Foggia diventa così palcoscenico internazionale di un evento che riunisce i grandi protagonisti dell’arte del Novecento in un unico spazio espositivo. Tracce sul Novecento è un invito a scoprire o riscoprire le opere che hanno segnato un’epoca, un’occasione di conoscenza e riflessione che farà vibrare la città di arte, cultura e storia.

In copertina: Hopeless (1964) di Roy Lichtenstein. Serigrafia a colori su carta. Cm 90×90.

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


