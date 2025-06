Torna Suoni d’Umbra: musica e natura nel Parco del Gargano

VICO DEL GARGANO – Torna anche quest’anno, per la sua terza edizione, Suoni d’Umbra, la rassegna concertistica che fa vibrare la natura con le armonie della musica colta e delle tradizioni popolari. Non si tratta solo di un evento musicale, ma di un’esperienza immersiva e profonda, dove la bellezza dei paesaggi del Parco del Gargano si fonde con suoni, immagini e racconti. Il progetto è nato da un’intuizione del maestro Francesco Mastromatteo e si è concretizzato grazie alla passione dell’Associazione “Luigi Russo” di Rodi Garganico, con il sostegno delle amministrazioni comunali di Vico del Gargano e Rodi Garganico, della Fondazione Musicalia e di realtà culturali attive sul territorio come Pervinca, la Comunità Laudato Si’ – Gargano Nord e gli Amici della Fotografia “Passione”.

Suoni d’Umbra: un calendario che unisce arte, paesaggio e scoperta

Gli eventi si svolgeranno tutti nel mese di giugno, a partire dall’8 giugno fino al 29 giugno, in quattro location differenti del Parco del Gargano. Ogni giornata inizierà con un’escursione guidata nei luoghi scelti, per poi culminare con il concerto:

8 giugno, ore 11 – Baia Calenella

Il pubblico attraverserà la baia con un’escursione per poi assistere al concerto del Quartetto di Saxofoni O.W.N. (Michele De Crescentis, Giorgia De Santis, Irene Iannone, Matteo Vecera).

22 giugno, ore 11 – Oasi Agrumaria di Rodi Garganico

Dopo la visita all’Oasi, si esibirà il Duo Eos, composto da Maria Concetta Guglielmo (flauto) e Giuseppe Di Paola (fisarmonica).

28 giugno, ore 11 – Foresta Umbra, sentiero verso Fonte Sfilzi

Presentazione scientifica del sito UNESCO e concerto “Suoni nel Vento” con Thibaud Sarocchi, Antonio Montecalvo (flauti) e Francesco Mastromatteo (violoncello).

29 giugno, ore 11 – Vico del Gargano, Parco della Rimembranza

Concerto conclusivo con il Coro Armonie di Ischitella e il Melos Ensemble, diretti da Rosa Ricciotti, preceduto da un approfondimento sulla lecceta e il leccio secolare del parco.

Fotografia, racconto e partecipazione

Accanto ai concerti, la rassegna propone una mostra fotografica itinerante a cura degli Amici della Fotografia “Passione”, che racconta con immagini potenti il rapporto tra uomo e natura. Ogni evento sarà inoltre arricchito da presentazioni botaniche e scientifiche condotte dalla dottoressa Ida D’Errico, per accompagnare il pubblico alla scoperta della biodiversità locale.

Suoni d’Umbra: un’esperienza per tutti, nel cuore della Puglia

Suoni d’Umbra è pensato per chi ama la musica, la natura e la cultura. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con la raccomandazione di portare stuoie o asciugamani per potersi sedere e godere dei concerti immersi nel verde. È consigliato un abbigliamento comodo e da escursione.

Scarica qui la locandina ufficiale di Suoni d’Umbra 2025.