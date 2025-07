Test HCV gratuiti negli ospedali Asl Bt per la giornata contro le epatiti

BARLETTA – Lunedì prossimo, 28 luglio, in occasione della Giornata Mondiale contro le Epatiti promossa ogni anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Asl Bt scende in campo con una campagna di informazione e prevenzione che coinvolgerà tre ospedali del territorio. Qui verranno infatti somministrati test HCV gratuiti per tutta la giornata. Le epatiti virali, in particolare le infezioni croniche da HBV e HCV, rappresentano ancora oggi una delle maggiori minacce sanitarie a livello globale. Oltre 1,3 milioni di persone muoiono ogni anno per complicanze legate a queste patologie, come il cancro al fegato. Nonostante l’altissima incidenza, le epatiti virali restano spesso non diagnosticate, anche a causa della mancanza di sintomi evidenti nelle fasi iniziali.

Diagnosi precoce e informazione: il ruolo dell’Asl Bt

Nel territorio della Asl Bt – che comprende le strutture sanitarie di Andria, Barletta e Bisceglie – sarà possibile accedere a punti informativi ospedalieri dove effettuare gratuitamente test HCV gratuiti. I test saranno riservati ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989 che non abbiano già eseguito il controllo presso le farmacie convenzionate. L’iniziativa è promossa dall’UOSVD Screening della Asl Bt, guidata dalla dott.ssa Sabina Di Donato, in collaborazione con le unità operative e i laboratori di Patologia Clinica aziendali.

Test HCV gratuiti | Dove e quando

I test HCV gratuiti saranno disponibili il 28 luglio presso i punti allestiti negli atri degli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie. Qui, oltre alla possibilità di eseguire il test rapido, i cittadini potranno ricevere materiali informativi e confrontarsi con personale sanitario qualificato sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e delle terapie disponibili per combattere l’epatite C.

Test HCV gratuiti: un’occasione di salute e consapevolezza

Grazie all’accesso gratuito e diretto ai test, la Giornata Mondiale contro le epatiti diventa un’opportunità concreta per prendersi cura di sé e contribuire alla riduzione della trasmissione del virus HCV. Una giornata di salute pubblica che punta a informare, sensibilizzare e proteggere. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare i canali ufficiali dell’Asl Bt.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’iniziativa.